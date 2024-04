Er trete für eine Deutschland-Koalition mit SPD und FDP an, erklärte er, erkannte jedoch auch an, dass das angesichts der Umfragewerte schwierig werden könnte. Der stellvertretende "Zeit"-Chefredakteur Martin Machowecz hielt Voigts Herangehensweise für problematisch. "Es grenzt ein bisschen an Realitätsverweigerung", erklärte er.

BSW als letzte Hoffnung?

Für den "Worst Case", dass die CDU gezwungen sei mit AfD oder Linken zu koalieren, habe sie ihren Standpunkt nicht geklärt, so der Journalist. Zumindest strategisch müsse man sich jetzt in Richtung der Linken öffnen, so sein Rat. Ein gutes Abschneiden des BSW sei derzeit die einzige Hoffnung der CDU, um "an AfD und Linken" vorbeizukommen, analysierte der Journalist. "Ich würde mir an Ihrer Stelle Sorgen machen, Ihren Vorgänger hat es aus dem Amt getragen", erklärte er.

Damit spielte Machowecz auf das politische Beben um den FDP-Politiker Thomas Kemmerich an, der sich nach der letzten Landtagswahl in Thüringen mit Stimmen von FDP, CDU und AfD zum Ministerpräsidenten hatte wählen lassen und nach nur einem Monat im Amt zurückgetreten war.

Auch Lanz bewertete Voigts Lage: "Sie spielen ein ziemlich heißes Spiel", erklärte er mit Blick auf das TV-Duell mit AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke, dem sich der CDU-Mann am 11. April stellen will. Was er sich von dem Zusammentreffen mit Höcke erhoffe, dessen Partei in Thüringen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, wollte Lanz von Voigt wissen.

Voigt sucht direkte Konfrontation

Im Zusammenhang mit der AfD gehe es häufig nur darum, dass man gegen sie sei, erklärte der. "Das ist aber noch kein politisches Konzept", führte Voigt aus.

Er setze sich mit Höcke und dessen Ideen auseinander und "attackiere" sie, erklärte er. Damit wende er sich bewusst von der Strategie ab, direkte Konfrontation durch Sachpolitik zu vermeiden. Schließlich habe das in den vergangenen zehn Jahren auch nicht zum Erfolg geführt, so Voigt.

