Da konnte der CDU-Chef kaum noch an sich halten: "Sie fahren ihn gerade richtig rein", attackierte er sein Gegenüber. Er verwies auf den hohen Kapitalabfluss aus Deutschland in den beiden vergangenen Jahren, warf Habeck vor, auf europäischer Ebene in Brüssel nicht präsent zu sein, und kritisierte das Bürgergeld, das Menschen aus der Arbeit treibe. Summa summarum: "Was Sie in der Wirtschaftspolitik machen, ist ein einziges Desaster."