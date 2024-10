Ein Automobilverband sieht 190.000 Arbeitsplätze in der Branche in Gefahr. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar macht der Industrie schwere Vorwürfe.

"Deutschland in der Autokrise: Fährt eine Industrie gegen die Wand?", wollte "Hart-aber-fair"-Moderator Louis Klamroth also am Montagabend in der ARD von seinen Talkgästen wissen.

Angesichts der jüngsten Hiobsbotschaften überwog in der Talkrunde die Skepsis. Statt nach Lösungen wurde zunächst nach Schuldigen gesucht. Dass die VW-Belegschaft im Ungewissen gelassen werde, sei inakzeptabel, kritisierte der Grünen-Politiker Andreas Audretsch. Man dürfe die Fehler des Managements und der Politik nicht auf ihrem Rücken austragen. Wiederholt stellte sich der designierte Wahlkampfleiter der Grünen an die Seite der Gewerkschaft IG Metall und der VW-Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo. Wie diese forderte Audretsch eine Zukunftsgarantie für alle Beschäftigten und Standorte.

Automobil-Verband sieht 190.000 Arbeitsplätze in Gefahr

Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, bezeichnete diese Position als unehrlich. Die Transformation in Richtung der E-Mobilität werde Stellen kosten. Bis 2035 könnten nach Berechnungen des Verbands rund 190.000 Arbeitsplätze wegfallen. Ob an deren Stelle neue Positionen träten, hänge von den Standortbedingungen ab.

"Ich finde, da dürfen wir uns nicht länger wegducken. Wir sind zu teuer in den Energiekosten, wir sind zu teuer in den Bürokratiekosten, in den Arbeitskosten", kritisierte Müller. Wenn man diese Fragen nicht in den Griff bekomme, werde die Autoindustrie ihre Wege gehen, aber nicht mehr mit Wachstum und Wertschöpfung und Arbeitsplätzen in Deutschland.