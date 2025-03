Die Gäste

Der Schlagabtausch prägte am Mittwochabend die "Maischberger"-Sendung, in deren Zentrum die Frage stand, wie Europa sich gegen eine mögliche Bedrohung aus Russland wappnen solle – und ob die hunderte Milliarden schwere militärische Aufrüstung der richtige Weg für Deutschland sei. Während Strack-Zimmermann für höhere Verteidigungsausgaben plädierte, warnte van Aken vor sicherheitspolitischen Debatten auf Basis spekulativer Prognosen.

Zuvor war bereits die Einschätzung des Militärhistorikers Sönke Neitzel diskutiert worden, der gewarnt hatte, dieser Sommer könnte der letzte Sommer im Frieden sein. Strack-Zimmermann räumte ein, dass sie diese Aussage für problematisch halte. Ein Wissenschaftler dürfe dies jedoch. "Ich bin nicht in die Politik gegangen, um Menschen Angst zu machen – sondern um Lösungen anzubieten", so Strack-Zimmermann. Yasmine M’Barek nannte solche Szenarien eine "Hysterie, die ich unfair finde gegenüber einer Bevölkerung, die vielleicht auch Angst hat und das nicht unbedingt einsortieren kann."

Strack-Zimmermann: "Das ist schon Hardcore"

Van Aken kritisierte, die Bedrohung von Russlands werde als Vorwand genommen, um Mittel für andere weltweite Auslandseinsätze aufzustellen. Als Beispiel nannte er milliardenteure Fregatten, die man laut ihm in der Ostsee nicht brauche und die nur für weltweite Einsätze konzipiert seien. Strack-Zimmermann reagierte: "Das ist gerade so brutal naiv, was Sie hier servieren, dass einem wirklich nichts mehr einfällt." Die FDP-Politikerin weiter: "Das ist schon Hardcore, was Sie hier servieren." Sie konterte: "Wenn unsere Seewege nicht geschützt sind, dann geht das an die Substanz auch der Europäer."