Für die Fußball-EM gelten in ganz Deutschland höchste Sicherheitsvorkehrungen. Besonders geschützt werden soll die ukrainische Elf. Doch wie funktioniert das?

Die Europameisterschaft in Deutschland soll ein großes Fußballfest werden. Die Bundesrepublik möchte sich ab dem Turnierstart am Freitag von ihrer besten Seite zeigen. Doch die Sicherheitslage in Europa trübt die Vorfreude. Wie breit das Spektrum der möglichen Gefahren ist, machte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kürzlich deutlich: "Unser Fokus reicht von der Bedrohung durch islamistischen Terror, über Hooligans und andere Gewalttäter bis zu Cyberangriffen."

Ein besonderer Schwerpunkt liegt darüber hinaus auf einem weiteren Thema: dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Denn die Nationalmannschaft des angegriffenen Landes nimmt ebenfalls an der EM 2024 teil. Natürlich habe man sich auch auf deren besondere Gefährdung vorbereitet, sagte Faeser. "Wir schützen alle Teams, Fans und Gäste", erklärte die SPD-Politikerin Mitte Mai der "Rheinischen Post" in einem Interview. "Und besonders für das ukrainische Team gilt natürlich: Wir tun alles für dessen Sicherheit in Deutschland, hier herrschen noch höhere Sicherheitsvorkehrungen."

Die Ukrainer beziehen ihr EM-Quartier im hessischen Taunusstein. Die drei Spiele der Gruppenphase gegen Rumänien, die Slowakei und Belgien bestreitet das Team in München, Düsseldorf und Stuttgart. Spieler und Betreuer der ukrainischen Mannschaft sowie die Fans werden folglich nicht nur in Taunusstein, sondern an mehreren Orten unterwegs sein.

Sie zu schützen ist eine Mammutaufgabe für Sicherheitsbehörden. Wie also soll das gelingen?

Sicherheitsexperte: EM als "absolute Großlage"

Der Sicherheitsexperte Malte Roschinski sagt im Gespräch mit t-online, dass die Fußball-EM für die deutschen Behörden eine "absolute Großlage" sei. "Man kann sich das vorstellen wie den G-20-Gipfel 2017 in Hamburg – aber einige Nummern größer", erklärt der Geschäftsführer einer Beratungsfirma.

Neben den Mannschaften müssten auch die Spielorte und "weiche Ziele" wie große und kleine Public-Viewing-Events geschützt werden. Und: "Über allem schwebt die Terrorgefahr", sagt Roschinski.

(Quelle: CHIARA WETTMANN) Zur Person Malte Roschinski ist Managing Director der Beratungsfirma Plan4Risk. Der Sicherheitsdienstleister bietet Beratung in Sachen Krisenmanagement und internationaler Sicherheit für Privatpersonen, Firmen und Nichtregierungsorganisationen.

Jedes Team werde von einer Polizeiabordnung geschützt, sagt der Experte. "Dabei handelt es sich zunächst einmal um eine 'normale Polizeipräsenz' an den Teamhotels, den Trainingsorten sowie um Eskortierungen zu den Spielstätten." Es geht dabei nicht nur um Bedrohungen – sondern auch um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

"Denn auch normale Fans können beispielsweise den Verkehr behindern", so Roschinski. Die Mannschaftsstärke der Polizei sei dabei schlecht einzuschätzen. Es kommt immer auf die örtlichen Begebenheiten an: Wie groß ist das Teamhotel, wie ist es beschaffen? "Im Falle der meisten Teams ist ein solcher Einsatz aber eher unspektakulär", sagt der Experte.

Anders im Fall der ukrainischen Mannschaft: "Hier ist der Polizeieinsatz natürlich im Kontext des Krieges zu betrachten und zu planen", so Roschinski. Russland habe klare strategische Interessen in Europa, die es mithilfe hybrider Kriegsführung durchsetzen wolle. Hybride Kriegsführung bewegt sich in einer Grauzone zwischen regulären Mitteln wie dem Einsatz von Soldaten und irregulären, oft verdeckten Maßnahmen. Dazu gehören Sabotageakte gegen die Infrastruktur, aber auch die gesellschaftliche Spaltung mittels Desinformationskampagnen und die Delegitimierung des Gegners.

Bedrohungen für die ukrainische Nationalelf

"Die ukrainische Mannschaft ist ein Symbol des Landes und steht allein deshalb schon im Visier des Kremls", sagt Roschinski. So könnte Russland etwa versuchen, sich den Ukrainern mit Agenten des Nachrichtendienstes zu nähern. Ein Ziel könne dabei sein, belastendes Material zu beschaffen, das der Reputation der Ukraine schadet. Ein Video von ukrainischen Spielern, die bis spät in die Nacht hinein in einem Nachtklub feiern, würde da schon ausreichen.

Darüber hinaus seien "spontane" Bedrohungen möglich, so Roschinski. Gefahren gingen etwa von Menschen aus, die pro-russisch eingestellt seien. "Das Bedrohungspotenzial dieser Menschen reicht von Steinwürfen gegen den Mannschaftsbus bis zu geplanten Anschlägen."