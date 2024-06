Es sollte der große Durchbruch in der Asyl-Frage werden: Der Bund-Länder-Gipfel hat sich auf die Prüfung sogenannter Drittstaaten-Lösungen geeinigt. Der Weg dorthin ist aber schwierig.

Was haben Ruanda und Albanien miteinander gemein? Auf den ersten Blick wohl nicht allzu viel – abgesehen davon, dass sie ungefähr gleich groß sind.

Die deutschen Ministerpräsidenten würden diese Frage womöglich erheblich ausführlicher beantworten. Denn: Sowohl das zentralafrikanische als auch das südosteuropäische Land sind derzeit im Gespräch für die Lösung der Migrationskrise. Genauer gesagt: als Vorbild für unterschiedliche Modelle einer sogenannten Drittstaatenregelung.

Die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Donnerstagabend darauf geeinigt, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufzufordern, "konkrete Modelle" für Asylverfahren in sogenannten Drittstaaten oder Transitländern vorzulegen. Diese will die Bundesregierung nun prüfen und bis Dezember Ergebnisse vorlegen. Denn: Die Modelle in Ruanda und Albanien sind höchst umstritten.

t-online macht daher den Realitätscheck – und erklärt, wie machbar die Vorschläge tatsächlich sind.

Idee 1: Ruanda-Modell

So soll es funktionieren: Großbritannien plant die Auslagerung von Asylverfahren in das afrikanische Ruanda. 6.000 illegal eingereiste Menschen sollen dorthin abgeschoben werden, ohne dass deren Herkunft oder ihr Asylantrag vorher geprüft werden. Das Asylverfahren findet dann in Ruanda, das als sicherer Drittstaat eingestuft wurde, nach dortigem Recht statt. Selbst bei einer Anerkennung dürfen die Betroffenen nicht nach Großbritannien zurück.

Die Idee dahinter ist auch: Abschreckung. Wenn Menschen damit gedroht wird, im Zweifel nach Ruanda abgeschoben zu werden, werden sie gar nicht erst versuchen einzureisen. So zumindest ist die Hoffnung im Vereinigten Königreich.

Machbarkeit: Kaum machbar. Der Sachstandsbericht, in dem Dutzende Experten vor dem Bund-Länder-Gipfel befragt wurden, kommt zu dem Schluss, dass internationales und EU-Recht Asylverfahren in Drittstaaten "zwar nicht grundsätzlich ausschließt". Weder das Ruanda- noch das Albanien-Modell seien aber "unter den gegebenen rechtlichen und praktischen Rahmenbedingungen in dieser Form" auf Deutschland übertragbar. Zudem wurden in Großbritannien in der Vergangenheit bereits eine ganze Reihe von Klagen gegen die geplanten Abschiebungen eingereicht.

Die Experten warnen zudem "vor einer allzu großen politischen Abhängigkeit", die durch solche Deals entstehen könnte. Die Mehrzahl der Sachverständigen hielt es auch nicht für erwiesen, dass solche Modelle tatsächlich einen Abschreckungseffekt auf Migranten hätten, wie es von den Befürwortern vorgebracht wird. Und: Die Experten verweisen auf ethische Bedenken, die es in Bezug auf das Ruanda-Modell gibt. Zumal Richter des Obersten Gerichtshofs 2022 auf die große Gefahr von Misshandlungen und Menschenrechtsverletzungen in Ruanda verwiesen.

Lediglich zwei Experten gaben ein optimistisches Votum in Bezug auf das Ruanda-Modell ab. Der Konstanzer Rechtswissenschaftler Daniel Thym hält ein Ruanda-Modell für rechtlich machbar. Dafür brauche es aber Gesetzesänderungen: Vor allem werde eine EU-weite Regelung benötigt, damit Asylsuchende nur in Länder abgeschoben werden, zu denen sie einen Bezug haben, entweder durch Herkunft oder Durchreise. Nur so sei ein solches Modell "im größeren Stil" umsetzbar.

Sozialwissenschaftler Gerald Knaus spricht sich ebenfalls für das Ruanda-Modell aus. Knaus vertritt die These, dass nur wenige Fälle als Abschreckung dienen könnten. Allerdings müssten die Asylbewerber bereits an den EU-Außengrenzen aufgegriffen werden.