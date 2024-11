Aktualisiert am 05.11.2024 - 13:10 Uhr

Aktualisiert am 05.11.2024 - 13:10 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Warum die Ampel am Abgrund steht

Die Freude an der Zusammenarbeit ist in der Ampel-Koalition schon lange verflogen. Den Absprung hat aber kein Partner gewagt – bisher.

Die Ampelkoalition wackelt. Im von der FDP ausgerufenen "Herbst der Entscheidungen" ist die "Woche der Entscheidungen" angebrochen – so sagt es jedenfalls SPD-Chef Lars Klingbeil. Zentral könnte ein Treffen der Koalitionsspitzen am Mittwochabend sein. Vorher trafen sich Kanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu dritt im Kanzleramt.

Wer gegen wen?

Traditionell streitet in der Ampel-Koalition jeder mit jedem. Das zeigt sich auch daran, dass Scholz, Habeck und Lindner jeweils eigene Vorstöße zur Wirtschaftspolitik gemacht haben. Aktuell stehen allerdings vor allem SPD und Grüne der FDP gegenüber: Beide haben den kleinsten Koalitionspartner im Verdacht, auf ein Ampel-Aus hinzuarbeiten. Aktueller Zankapfel ist ein Grundsatzpapier Lindners, in dem er ohne vorherige Absprache einen Richtungswechsel in der Wirtschaftspolitik fordert.