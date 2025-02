"Brandmauer" gefallen? Migrationsdebatte heizt Wahlkampf an

Aktualisiert am 01.02.2025 - 14:47 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Gleich zwei hitzige Migrationsdebatten standen in dieser Woche auf der Tagesordnung. (Quelle: Hannes P. Albert/dpa/dpa-bilder)

War das ein politischer Dammbruch? Am Tag nach der denkwürdigen Abstimmung im Bundestag über eine Verschärfung der Migrationspolitik mit Stimmen der AfD streiten die Parteien um die Deutungshoheit. Während Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz die Abstimmung über den Migrationsgesetzentwurf seiner Partei als "Sternstunde des Parlaments" bezeichnete, warfen SPD-Politiker - wie Verteidigungsminister Boris Pistorius - dem CDU-Chef Tabubruch vor.

Das "Zustrombegrenzungsgesetz" erhielt am Freitag im Bundestag in zweiter Lesung keine Mehrheit, obwohl sich auch die Abgeordneten der AfD bis auf eine nicht abgegebene Stimme geschlossen dafür aussprachen. Aus der Unionsfraktion gab es nach Angaben des Bundestags keine Gegenstimmen. Allerdings gaben 12 CDU-Abgeordnete ihre Stimme nicht ab. Aus der FDP-Fraktion gab es zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen. 16 FDP-Abgeordnete gaben keine Stimme ab.

Am Mittwoch hatte die Union bereits als Reaktion auf die Messerattacke von Aschaffenburg ihren Fünf-Punkte-Plan zur Verschärfung der Migrationspolitik mit Hilfe der AfD im Bundestag durchgesetzt.

Pistorius: Merz hat mit Abstimmung Tabu gebrochen

Der Kanzlerkandidat der Grünen, Wirtschaftsminister Robert Habeck , sprach von einem "Wortbruch" und einer "Erpressungssituation". "Also wir werden sehen, wie sich das jetzt entwickelt, aber dass das ohne Einfluss auf die Wahlentscheidung der Deutschen bleibt, das kann ich mir nicht vorstellen", sagte er bei einer Veranstaltung der "Nordwest-Zeitung" in Oldenburg .

Merz lobte die Debatte im Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Jetzt sind die Positionen für jeden noch mal klar geworden. Grüne und SPD sind nicht bereit, in der Migrationspolitik den Weg mitzugehen, den die Menschen sich wünschen."

FDP-Chef Christian Lindner sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", seine Partei entscheide in der Sache. "Wir werden unser Abstimmungsverhalten nicht daran ausrichten, ob die AfD zustimmt oder nicht."

Einfluss auf die Umfragen?

Inwiefern sich die Umfragewerte der Parteien durch die Debatte dieser Woche verändern, lässt sich aktuell nur schwer beantworten. Im Sonntagstrend des Instituts Insa für die "Bild am Sonntag" kommen CDU/CSU wie in anderen Umfragen der vergangenen Tage unverändert auf 30 Prozent. Die Befragung sieht Gewinne für die SPD (17 Prozent, plus 1), die zuletzt bei 15 bis 16 Prozent stand, und für die AfD (22 Prozent, +1).