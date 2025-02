Christian Lindner reklamiert beim TV-Duell plötzlich die Neuwahl für sich. Der Linken-Chef fährt Chrupalla an. Das Publikum verhält sich auffällig.

Christian Lindner scheint den Bruch der Ampelkoalition nun doch als eigenen "Verdienst" hinstellen zu wollen. Auf den Vorwurf "Sie haben schlecht regiert" des AfD-Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla entgegnete der FDP-Chef am Donnerstagabend im ZDF-TV-Duell: "Weiß ich nicht. Ich habe ja dafür gesorgt, dass wir jetzt eine Neuwahl haben. Das zeigt ja, dass es mir mit Veränderung ernst ist."

TV-Duell mit AfD und BSW

"Herr Chrupalla hat doch völlig recht", sagte Lindner in der Runde aus Grünen, AfD, CSU, Linkspartei und BSW, als es um die Abschiebung von Straftätern in ihre Heimatländer ging. Dabei müsse auch mit Taliban-Machthabern in Afghanistan verhandelt werden, sagte der FDP-Chef.