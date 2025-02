Deutschlandtrend: Streit um AfD-Stimmen schadet Union nicht

Die von der Union initiierten Abstimmungen zu zwei AntrĂ€gen und einem Gesetzentwurf, in denen es um Zuwanderungsbegrenzung und innere Sicherheit ging, haben den konservativen Schwesterparteien somit mit Blick auf die Wahl am 23. Februar nicht geschadet. Dass Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) im Bundestag eine Mehrheit mit Stimmen der AfD in Kauf genommen hatte, war von SPD, GrĂŒnen und Linke scharf kritisiert worden. Am Wochenende gab es Großdemonstrationen in mehreren StĂ€dten.