13 Stunden lang berieten sich Union und SPD am Dienstag, eine finale Einigung blieb erstmal aus. Am Morgen gehen die Verhandlungen weiter.

Die Gespräche werden seit 9.30 Uhr in der CDU-Parteizentrale fortgesetzt. Aus Unionskreisen hieß es ferner, CDU-Chef Friedrich Merz wolle den engsten Führungszirkel der Partei, das Präsidium, am Vormittag über den Stand der Verhandlungen informieren. Sowohl die Union als auch die SPD haben für 18 Uhr Fraktionssitzungen angekündigt.

Verhandler zeigen sich zuversichtlich

Die Regierungschefin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig , zeigte sich ebenfalls zuversichtlich. "Alle wünschen sich, dass wir fertig werden, die Bürger und wir auch. Ich hoffe, dass das klappt." Sollte es zu einer Einigung kommen, wird erwartet, dass die Ergebnisse am Nachmittag in einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Sondierungen, Arbeitsgruppen, Hauptverhandler

"Wünsch Dir was" in Arbeitsgruppen

Am 8. März endeten die Sondierungen mit einem elfseitigen Papier und der Empfehlung, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Diese begannen formal am 13. März. Es wurden 16 Arbeitsgruppen eingesetzt, die innerhalb von anderthalb Wochen Details zu verschiedenen Themen ausarbeiten sollten. Die Arbeitsgruppenpapiere enthielten am Ende eine Reihe von Einigungen, aber auch Differenzen in zahlreichen Punkten, die dann die 19 Personen umfassende Hauptverhandlungsrunde ausräumen sollte. Merz bemängelte auch, in manchen Arbeitsgruppen habe die Überschrift wohl "Wünsch Dir was" gelautet.