Union will nicht mit der Linken über Richterwahl reden

Aktualisiert am 08.07.2025 - 12:04 Uhr

Aktualisiert am 08.07.2025 - 12:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Union lehnt Gespräche mit der Linken über die Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht weiterhin ab. "Wir haben jetzt nicht die Absicht, da auf die Linke zuzugehen oder in irgendwelche Gespräche mit den Linken einzutreten", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Steffen Bilger in Berlin. Der Linke-Vorsitzende Jan van Aken hatte zuvor eine Zustimmung zu dem von der Union unterstützten Kandidaten Günter Spinner ohne vorherige Gespräche mit der Union ausgeschlossen. "Ohne Gespräch keine Wahl, das ist ganz einfach", sagte er am Montag.