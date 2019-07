Vor Landtagswahl im September

Umfrage sieht AfD als stärkste Partei in Brandenburg

17.07.2019, 18:54 Uhr | dpa, job, t-online.de

Anfang September wird in Brandenburg der Landtag gewählt. Viele Parteien sind dort derzeit eng beieinander. Eine neue Umfrage sieht die AfD derzeit jedoch vorne.

Die AfD ist in einer Umfrage aktuell die stärkste Partei in Brandenburg. Würde an diesem Sonntag gewählt, käme sie demnach auf 21,3 Prozent der Stimmen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den "Tagesspiegel" und "Spiegel Online".



Die SPD erreicht demnach 17,2 Prozent und liegt damit knapp vor der Linken mit 16,9 Prozent. Die CDU landet in der Umfrage mit 16,3 Prozent auf Rang vier vor den Grünen mit 15,1 Prozent auf Platz fünf. Die FDP liegt bei 5,2 Prozent und kann nicht sicher damit rechnen, nach der Wahl am 1. September in den Landtag in Potsdam einzuziehen.

Nicht die erste Umfrage mit der AfD an Position eins

Die Daten für die Civey-Befragung wurden vom 19. Juni bis zum 17. Juli erhoben. Es ist nicht die erste neuer Umfrage, die die AfD auf Platz eins liegt. Auch eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des rbb sah sie Mitte Juni mit 21 Prozent ebenfalls vor SPD (18 Prozent), und CDU sowie Grnüen (17 Prozent).







Zuletzt hatte eine INSA-Umfrage im Auftrag der "Bild" die AfD Anfang Juli allerdings gleichauf mit der SPD bei 19 Prozent gesehen. Landeschef in Brandenburg ist der AfD-Rechtsaußen Andreas Kalbitz. Beim Wahlkampfauftakt war zuletzt auch Björn Höcke mit von der Partie.