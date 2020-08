LIVESommerinterview der Kanzlerin

Merkel warnt Russland vor Einmischung in Belarus

28.08.2020, 12:30 Uhr | mk, dpa, ds

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): In der Bundespressekonferenz beantwortet sie die Fragen von Medienvertretern. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)

Es ist die letzte Sommerpressekonferenz vor der Bundestagswahl: Und eine der spannendsten. Was sagt Kanzlerin Merkel zu den neuen Corona-Regeln. Und was zur umstrittenen Demo in Berlin?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich am heutigen Freitag (11.30 Uhr) den Fragen der Hauptstadtpresse. In der traditionellen Sommer-Pressekonferenz wird es um "aktuelle Themen der Innen- und Außenpolitik" gehen. Eine große Rolle dürfte die Coronavirus-Pandemie spielen, die das öffentliche Leben und die Wirtschaft in Deutschland und weltweit seit Monaten stark beeinträchtigt.

Die Pressekonferenz können Sie hier im Livestream und als Liveticker verfolgen:

12.20 Uhr: "Es wird nicht wie früher sein, solange wir keinen Impfstoff haben", sagt Merkel auf die Frage, wann die Pandemie überstanden sein könnte. Die Bundesregierung tue alles, um die Entwicklungen eines Impfstoffes voranzubringen.

12.10 Uhr: Merkel verteidigt die Corona-Politik der Bundesregierung. "Ich finde, dass wir bislang nach bestem Wissen und Gewissen entschieden haben". Es habe Entwicklungen gegeben, die so nicht vorhersehbar gewesen seien. So hätte sie nicht damit gerechnet, dass Spanien wieder zum Risikogebiet erklärt werden müsse. "Es gibt Härten, gar keine Frage, für ganze Gruppen", sagt Merkel. Hier müssten Maßnahmen ergriffen werden, um das abzufedern. "Nicht alles wird wieder so sein wie vor der Corona-Pandemie", fügt sie hinzu.

12.06 Uhr: Merkel plant bislang nicht, sich mit Gegnern der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zu treffen. Eine solche Anfrage habe es auch nicht gegeben, so Merkel.

12.04 Uhr: Merkel will sich in der Corona-Krise bemühen, "den gesellschaftlichen Zusammenhalt soweit wie möglich zu bewahren". Ganze Gruppen der Bevölkerung seien besonders verwundbar, zum Beispiel ältere und pflegebedürftige Menschen, Familien mit Kindern in beengten Wohnverhältnissen, Studierende, Arbeitsuchende, Kleinunternehmer und Künstler. "Auf sie alle müssen wir besonders achten", sagte Merkel.

11.55 Uhr: Im Streit zwischen Griechenland und der Türkei über Gasfelder im Mittelmeer will Merkel eine Eskalation verhindern. "Dafür setzt sich Deutschland ein". Der Konflikt über die Aufteilung der Wirtschaftszonen könne nur gemeinsam gelöst werden.

11.50 Uhr: Auf die Frage, ob die Bundesregierung angesichts des mutmaßlichen Giftanschlags auf Kremlkritiker Navalny ihre Russland-Politik ändern muss, sagt Merkel: "Das glaube ich nicht. Russland ist ein geostrategischer Akteur, mit dem wir immer wieder reden müssen, zum Beispiel auch über Syrien und Libyen." Zugleich warnte Merkel vor einer Einmischung von außen in den Konflikt in Belarus.

Zu der Ankündigung des russischen Präsidenten Putin, eine Eingreiftruppe für den belarussischen Staatschefs Lukaschenko bereitzuhalten, sagte die Kanzlerin: "Ich hoffe, dass eine solche Truppe nicht zum Einsatz kommt." Den Menschen, die in Belarus "mutig auf die Straße" gingen, müsse die Demonstrations- und Meinungsfreiheit gewährt werden. "Das sollen sie eigenständig, ohne Einmischung von außen aus jeder Richtung auch realisieren können. Das ist unser Wunsch." Es komme darauf an, dass die "Souveränität des Landes auch geachtet wird und die Menschen dort ihren Weg gehen können."

11.38 Uhr: Merkel rechnet nicht mit einem baldigen Ende der Pandemie: "Wir werden noch länger mit diesem Virus leben müssen."Der Anstieg der Infektionszahlen mache ihr Sorgen. "Es ist ernst. Unverändert ernst. Und nehmen Sie es auch weiterhin ernst."

11.33 Uhr: Merkel bedankt sich "bei Millionen Bundesbürgern, die in der Krise Vernunft und Mitmenschlichkeit gezeigt haben". Zugleich warnt die Kanzlerin, dass das Coronavirus im Herbst und im Winter wieder gefährlicher wird. Alle hätten im Sommer durch das Leben draußen Freiheiten und einen relativen Schutz vor Aerosolen, die das Virus übertragen könnten, genossen.

"In den nächsten Monaten wird es jetzt darauf ankommen, die Infektionszahlen niedrig zu halten, wenn wir uns wieder drinnen aufhalten – an Arbeitsplätzen, in Schulen und in Wohnungen." Die Corona-Pandemie sei ein tiefer Einschnitt im Leben vieler Menschen und "eine demokratische Zumutung".

11.25 Uhr: Erst am Donnerstag hatten Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder neue Corona-Beschränkungen auf den Weg gebracht. Welche Regeln nun bei Ihnen gelten, lesen Sie hier. Auch die umstrittene Demonstration von Corona-Gegnern in Berlin, die zunächst von der Stadt untersagt wurde, könnte ein Thema sein.

11.20 Uhr: Bei der Fragerunde mit den Journalisten werden auch die zahlreichen internationalen Krisen und Konflikte zur Sprache kommen: Darunter fällt die Nominierung Donald Trumps als Präsidentschaftskandidat der Republikaner und die Massenproteste nach Polizeigewalt in den USA, sowie die Demonstrationen nach der Wahl Alexander Lukaschenkos in Belarus.

11.15 Uhr: Die jährliche Pressekonferenz der Kanzlerin im Sommer hat eine lange Tradition. Die Veranstaltung in diesem Jahr ist die letzte vor dem Bundestagswahlkampf 2021. Die Bundeskanzlerin bewirbt sich nicht um eine weitere Amtszeit.