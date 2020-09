NRW-Kommunalwahl

CDU erobert Düsseldorf – SPD verteidigt Dortmund

27.09.2020, 20:05 Uhr | dpa, job, t-online

Düsseldorf ist künftig schwarz statt rot. Dortmund bleibt rot. Die Grünen schaffen historisches. Die Ergebnisse der Stichwahlen um die Rathäuser in Nordrhein-Westfalen stehen fest.

In der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens regiert künftig ein CDU-Oberbürgermeister. In der "Herzkammer der Sozialdemokratie" Dortmund kann die SPD hingegen das Rathaus halten. Das haben die Stichwahlen in NRW ergeben. In fast 130 Städten und Kreisen mussten Kandidaten am Sonntag ins Duell.

In Düsseldorf gestand SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel seine Niederlage am frühen Abend ein und beglückwünschte seinen Nachfolger Stephan Keller (CDU). Keller lag nach Auszählung von rund 420 der 454 Stimmbezirke am Sonntag bei 54,89 Prozent. SPD-Amtsinhaber Geisel kam in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt auf 45,1 Prozent.

Dortmund und Gelsenkirchen bleiben in Hand der SPD

Die Stadt Dortmund bleibt hingegen SPD-Hochburg: Bei der Stichwahl gewann der erstmals angetretene SPD-Kandidat Thomas Westphal mit 52,0 Prozent, wie die Stadt nach Auszählung aller Stimmen mitteilte. CDU-Herausforderer Andreas Hollstein kam auf 48,0 Prozent. Die Grünen hatten in Dortmund in der Stichwahl die CDU unterstützt.

Auch das Rathaus in Gelsenkirchen behält seine rote Führung: Bei der Stichwahl wurde Stadtdirektorin Karin Welge von der SPD zur neuen Oberbürgermeisterin gewählt. Sie erhielt 59,4 Prozent der Stimmen, wie die Stadt nach Auszählung aller Stimmbezirke mitteilte. Der CDU-Kandidat, Rechtsanwalt Malte Stuckmann, kam auf 40,6 Prozent.

CDU siegt in Oberhausen und Münster

Die CDU verbuchte weitere Erfolge in der Ruhrgebietsstadt Oberhausen und im bürgerlichen Münster: Oberhausens Oberbürgermeister Daniel Schranz bekam 62,1 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Thorsten Berg (SPD) lediglich 37,9 Prozent. Oberhausen war jahrzehntelang eine Hochburg der SPD. Die Studentenstadt Münster wird ebenfalls weiterhin von einem CDU-Politiker regiert: Markus Lewe (CDU) behauptete sich in der Stichwahl mit 52,6 Prozent der Stimmen gegenüber dem Grünen-Kandidaten Peter Todeskino.

Bei der Oberbürgermeister-Stichwahl in Köln führt nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen Amtsinhaberin Henriette Reker. Die parteilose Politikerin komme derzeit auf 58,2 Prozent, ihr SPD-Herausforderer Andreas Kossiski auf 41,4 Prozent, sagte eine Stadt-Sprecherin. Reker war im Wahlkampf von den Grünen und der CDU unterstützt worden.

Historische Erfolge für die Grünen

Auch die Grünen konnten in NRW wieder in mehreren kleinen und größeren Städten historische Erfolge feiern. Zum ersten Mal gewann die Partei Oberbürgermeister-Sessel in dem Bundesland. In Wuppertal wurde Grünen-Politiker Uwe Schneidewind zum neuen OB gewählt. Der 54-jährige gemeinsame Kandidat von Grünen und CDU setzte sich in der Stichwahl mit 53,5 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Andreas Mucke (SPD) durch.



Auch in Bonn zeichnete sich ein historischer Machtwechsel ab. Die Grünen-Kandidatin Katja Dörner lag um kurz vor 20 Uhr mit rund 56 Prozent vor Amtsinhaber Ashok-Alexander Sridharan (CDU).

Das gleiche Bild in Aachen. Dort dürften die Grünen erstmals mit Sibylle Keupen das Amt der Oberbürgermeisterin stellen. Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmbezirke lag sie mit knapp 70 Prozent deutlich vor ihrem CDU-Konkurrenten Harald Baal.