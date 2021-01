Sorge wegen Corona-Mutation

Kanzleramt drängt auf härteren und längeren Lockdown

14.01.2021, 20:25 Uhr | dru, t-online

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): Will offenbar mit härteren Einschränkungen gegen die Ausbreitung der Corona-Mutation ankämpfen. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Trotz vier Wochen harten Lockdowns sinken die Infektionszahlen nicht. Nun denkt die Politik über längere und noch schärfere Maßnahmen nach. Vor allem eine Sorge treibt sie dabei um.

Die Bundesregierung strebt einem Medienbericht zufolge eine weitere Verschärfung des Lockdowns an. Wie die "Bild" berichtet, will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits in der kommenden Woche bei einem Krisen-Gipfel mit den Ländern darüber beraten nicht erst wie geplant am 25. Januar.

Das machte Merkel am Donnerstagabend in der Online-Sitzung des CDU-Präsidiums zur Vorbereitung des Wahlparteitags der CDU am Freitag und Samstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von mehreren Teilnehmern deutlich. Es gebe derzeit keinen Spielraum für Öffnungen. Einen Termin für die nächste Runde mit den Regierungschefs der Länder nannte Merkel demnach nicht. Hintergrund für die Überlegungen soll die Ausbreitung der hochansteckenden Corona-Variante B117 sein. "Es herrscht die blanke Angst wegen der Mutation", zitiert die "Bild" Regierungskreise.

Nach weiteren Angaben sind Montag oder Dienstag kommender Woche als Termin für die nächste Ministerpräsidentenkonferenz mit Merkel im Gespräch. Eine Festlegung gebe es aber noch nicht. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sagte nach diesen Informationen, die nächste Sitzung solle so bald wie möglich stattfinden. Ein Schwerpunkt der Beratungen müsse auf die Altenheime gelegt werden.

Diskussion auf europäischer Ebene

In der kommenden Woche solle die Entwicklung der Pandemie zudem auf europäischer Ebene mit allen EU-Staats- und Regierungschefs diskutiert werden, sagte die Kanzlerin nach diesen Angaben weiter. Die in Großbritannien aufgetauchte Variante des Coronavirus verbreite sich viel schneller als die ursprüngliche Form, Wissenschaftler seien in großer Sorge. Die Mutation des Virus sei nach Ansicht aller sehr aggressiv, deren Verbreitung müsse verlangsamt werden. Man müsse jetzt handeln.

Einen Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach im Kanzleramt über die Einstellung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs nachgedacht werde, wies Merkel nach Angaben mehrerer Teilnehmer zurück.

Spahn: Schwerste Phase der Pandemie

Gesundheitsminister Jens Spahn sagte nach diesen Angaben in der Sitzung, man sei in der schwersten Phase der Pandemie. Auch im Ausland sehe man, dass auch Corona-Impfungen einen Lockdown nicht verhindert hätten. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus lobte in der Sitzung, dass die Bundeswehr 10.000 weitere Soldaten zum Kampf gegen die Corona-Pandemie einsetze.

Konkret plant das Kanzleramt den "Bild"-Angaben zufolge drastische Einschnitte im Personennah- und -fernverkehr, eine weitere Verschärfung der Kontaktbeschränkungen sowie national vereinheitlichte Regeln für Schulen und Kitas. Die geplanten Maßnahmen im Einzelnen.

Eine tatsächliche Ausgangssperre steht angeblich zur Debatte. Das würde bedeuten, dass man die eigene Wohnung nur noch aus triftigen Gründen (etwa Arztbesuche, Weg zur Arbeit und zum Einkaufen) verlassen darf.

Eine FFP2-Masken-Pflicht für ganz Deutschland, wie sie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert, sei in der Diskussion.

Einzelne Bundesländer würden auf eine komplette Homeoffice-Pflicht drängen.

In einem SPD-geführten Bundesland geht man laut dem Bericht davon aus, dass die drastischen Einschränkungen bis Ende Februar dauern könnten.

Das Kanzleramt zieht laut "Bild" eine Einstellung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs in Betracht. Das bestätigte Kanzlerin Merkel in der Sitzung nicht.

Im Verkehrsministerium wird den Angaben zufolge derzeit geprüft, welche Auswirkungen ein landesweites Herunterfahren auf Mobilität und Logistik hätte, und wie unter diesen Umständen die Versorgungssicherheit gewährleistet werden könnte.

Wieler: "Gibt immer noch zu viele Ausnahmen"

Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Infektionszahlen hatte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Donnerstag für "Nachschärfungen" bei den Lockdown-Maßnahmen plädiert. Die aktuell geltenden Regeln reichen aus seiner Sicht nicht aus, "für mich ist das kein vollständiger Lockdown", sagte er. "Es gibt immer noch zu viele Ausnahmen."

Zuspruch erhielt Wieler von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). "Wir müssen davon ausgehen, dass wir den Lockdown verlängern müssen", sagte er. Bei Kanzlerin Merkel wolle er sich für "weitere und schärfere Maßnahmen" sowie für ein Vorziehen der ursprünglich für den 25. Januar geplanten Videokonferenz mit den anderen Ministerpräsidenten einsetzen.

Kretschmann sieht bei den Unternehmen beim Thema Home Office noch Luft nach oben. "Hier geht mehr", sagte er. Zuletzt hatte der Grünen-Politiker auch schärfere Ausgangsbeschränkungen ins Gespräch gebracht. "Wenn das richtig aus dem Ruder läuft, wie wir das in London oder so sehen, und wenn das Gesundheitswesen kollabiert, dann muss man drastische Ausgangssperren machen. Das ist dann das einzige Mittel, das noch wirksam ist", hatte er am Dienstagabend gesagt.

Schwesig hält Verlängerung des Lockdowns für wahrscheinlich

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hält schärfere Maßnahmen ebenfalls für nötig, sollte sich die Virus-Mutation aus Großbritannien in Deutschland ausbreiten. "Auf jeden Fall ist es so, dass wenn die Zahlen weiter so hoch sind, jeder weiß, dass der Shutdown fortgesetzt werden muss – wenn die Mutation aus Großbritannien sich ausbreiten würde, sogar schärfere Maßnahmen notwendig sind", sagte Schwesig im ZDF.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) schloss eine Fortsetzung des aktuellen Lockdowns bis Ostern nicht aus. "Die Lage ist sehr ernst. Es wäre falsch, jetzt etwas auszuschließen", sagte Laschet dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Ohnehin werde es erst ab kommender Woche nach der Zeit der Feiertage wieder ein "realistisches Bild" der Corona-Lage geben.

Das RKI hatte am Donnerstag einen neuen Höchststand bei den täglichen Todesfällen in Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Die deutschen Gesundheitsämter hätten demnach 1.244 neue Todesfälle binnen 24 Stunden übermittelt. Zudem wurden 25.164 Neuinfektionen gemeldet. Der bisherige Höchststand bei den Toten von 1.188 war am 8. Januar erreicht worden. Grundsätzlich ist die Interpretation der Daten momentan noch etwas schwierig, weil um den Jahreswechsel herum Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden.