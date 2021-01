Plan von Bund und Ländern

Berichte: Nächtliche Ausgangssperre kommt

17.01.2021, 21:56 Uhr | AFP

Leere Fußgängerpassage in Gifhorn: In den Abendstunden könnte es bald eine Ausgangssperre geben. (Quelle: Bodo Marks/dpa)

Beim Bund-Länder-Gipfel am Dienstag stehen weitere Einschnitte für den Alltag der Bürger an. Laut Medienberichten sei bereits klar, dass es eine Ausgangssperre geben wird.

Bund und Länder wollen laut Berichten der "Tagesschau" und des Wirtschaftsmagazins "Business Insider" zur Vermeidung einer Ausbreitung mutierter Coronaviren bundesweit eine nächtliche Ausgangssperre einführen. Offen sei lediglich noch, von wann bis wann eine solche Ausgangssperre gelten und ob sie erst ab einer bestimmten Inzidenz in Kraft treten solle, hieß es in den Berichten vom Sonntag unter Berufung auf Angaben aus Regierungskreisen. Grundsätzlich hätten die Länder der Maßnahme zugestimmt.

Zudem sei eine Vorgabe im Gespräch, wonach beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr nur noch die qualitativ hochwertigeren FFP2-Masken getragen werden dürfen, gegebenenfalls aber auch die einfacheren OP-Masken.

Für Betriebe und Verwaltungen solle es "eine Art Home-Office-Pflicht light" geben, hieß es weiter. Demnach soll, wo dies möglich ist, Home Office angeboten werden müssen. Vom Tisch sei eine zwischenzeitlich diskutierte Reduzierung des Bus- und Bahnverkehrs. Schulen und Kitas sollen dem Bericht zufolge vorerst weitgehend geschlossen bleiben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Dienstag erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten.