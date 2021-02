Corona-Gipfel

Merkel und Länderchefs einig: Friseure dürfen ab 1. März öffnen

10.02.2021, 18:54 Uhr | lw, cck, t-online

Corona-Gipfel: So steht es um die Pandemie in Deutschland

Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten beraten über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Bis wann wird der Lockdown verlängert? Darüber wird gestritten.

Vielerorts sinken die Infektionszahlen in Deutschland, deshalb ist die Debatte um Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder voll entfacht. Doch noch ist die angestrebte Sieben-Tage-Inzidenz von 50 in der Bundesrepublik noch nicht erreicht. Seit dem Nachmittag beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten, wie lange der geltende Lockdown noch bestehen bleiben soll. Es zeichnen sich bereits erste Tendenzen ab, t-online liegt ein Entwurf des Kanzleramts vor (Stand: 10. Februar, 7.40 Uhr).

Welche Maßnahmen bereits feststehen und worüber noch gestritten wird:

Der Lockdown soll auf jeden Fall über den 1. März hinaus verlängert werden. Der Entwurf des Kanzleramts sieht als Termin für ein Lockdown-Ende den 14. März vor. Allerdings steht dieses Datum wohl schon wieder auf der Kippe: Die Mehrheit der Ministerpräsidenten tendiert offenbar zum 7. März. Der Grund: In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg stehen am 14. März die Landtagswahlen an.

Friseurgeschäfte sollen ab dem 1. März wieder öffnen dürfen. Darauf haben sich Bund und Länder bereits geeinigt. Voraussetzung sollen gebuchte Termine sowie das Tragen einer medizinischen Maske sein. Insbesondere ältere Menschen seien auf Friseure angewiesen, da viele von ihnen nicht im Stande seien, für die eigene Hygiene zu sorgen, heißt es zur Begründung. Dazu zählt etwa das regelmäßige Waschen der Haare. Nächster Öffnungsschritt: Entweder wird erst am 10. März über das weitere Vorgehen beraten, oder der Inzidenzwert dient als Orientierung: Demnach würde der nächste Öffnungsschritt bei einer stabilen deutschlandweiten Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern erfolgen. Diese Öffnungen würden den Einzelhandel, Museen und Galerien sowie die körpernahen Dienstleistungsbetriebe umfassen.

" arbeiten, um der Bevölkerung Planungsperspektiven zu geben. Kitas und Schulen sollen schrittweise geöffnet werden. Über das Wann und Wie entscheiden die Länder. Die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen hätten bei den Öffnungen höchste Priorität, heißt es in dem Entwurf.

Die Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen, private Reisen sind weiterhin zu unterlassen.

In der Beschlussvorlage wird auch auf die besondere Gefahr eingegangen, die von den Virusvarianten ausgeht. "Insbesondere solche Mutanten, die ansteckender sind (...), breiten sich besonders schnell aus und erfordern erhebliche zusätzliche Anstrengungen, um die Infektionszahlen wieder zu senken", heißt es in dem Text. Deswegen müssten die Kontaktbeschränkungen "in den nächsten Wochen grundsätzlich beibehalten werden".



Während des Treffens soll es Medienberichten zufolge mehrfach zu Streit gekommen sein. So soll Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wegen der Verzögerung bei der Auszahlung von Wirtschaftshilfen attackiert haben. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) warf den Angaben zufolge dem Kanzleramt eine Blockadehaltung vor. "Das Kanzleramt scheint gar nicht interessiert, über irgendwelche Lockerungsschritte zu sprechen (...)", soll Dreyer gesagt haben.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wiederum störte sich an der Haltung Merkels in der Schul- und Kitafrage. Laut "Bild" sagte er: "Angela, ich bin über Deinen Kurswechsel nicht erfreut!" Dem Beschlussentwurf zufolge hat das Kanzleramt seinen Widerstand bei dem Thema aufgegeben. Es soll den Ländern nun selbst überlassen bleiben, wann und wie sie Kitas und Schulen wieder öffnen.

Weite Teile des Einzelhandels, Friseure, Kosmetiksalons sowie viele Schulen und Kitas sind im Zuge des Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie seit 16. Dezember geschlossen. Restaurants, Museen, Kinos, Theater, Freizeit- und Sporteinrichtungen mussten bereits Anfang November für Publikum schließen.

Die Videoschalte von Kanzlerin Merkel und den Länderchefs begann am Nachmittag mit 45 Minuten Verspätung gegen 14.45 Uhr. Im Anschluss an den Corona-Gipfel werden Merkel, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) über die aktuellen Beschlüsse informieren.

Die Pressekonferenz können Sie heute Abend bei t-online im Livestream und Liveticker verfolgen.