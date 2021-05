LIVEVorordnung im Parlament

Bundestag entscheidet über Freiheiten für Geimpfte

Ein Treffen mit mehreren Menschen, keine Ausgangssperre mehr? Geimpfte und Genesene könnten bald wieder Freiheiten genießen. Verfolgen Sie die Lockerungs-Debatte im Bundestag jetzt live.





Sollten Bundestag und Bundesrat bis Freitag den Entwürfen der Bundesregierung zustimmen, könnten schon am Wochenende die ersten privaten Treffen ohne sonderliche Beschränkungen unter Geimpften stattfinden. Der Bundestag befasst sich jetzt mit einer von der Bundesregierung in einem beschleunigten Verfahren auf den Weg gebrachten Verordnung. Stimmt das Parlament zu, soll der Bundesrat die Neuregelungen am Freitag besiegeln.

Demnach sollen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene wegfallen. Sie sollen zudem negativ Getesteten gleichgestellt werden und bräuchten für Geschäfte oder beim Friseur keinen Corona-Test mehr. Auf Antrag der FDP soll der Bundestag auch in einer Aktuellen Stunde darüber debattieren.

Verfolgen Sie die Debatte im Livestream oder über den t-online-Liveticker:

12.50 Uhr: Susanne Ferschl (Linke): "Kanzlerkandidat Laschet wartet wohl immer noch auf schönes Wetter." Man brauche jetzt einen Plan. Es mache einen Unterschied für eine Familie in einer kleinen Wohnung von der Ausgangssperre betroffen zu sein, als die Familie mit Garten und großem Grundstück in Dahlem. Es brauche eine andere politische Weichenstellung.

12.45 Uhr: Christine aschenberg-Dugnus (FDP): Bei der Frage der Rückgabe von Grundrechten an Geimpfte und Genesene lasse man sich zu viel Zeit. Die FDP habe einen Änderungsantrag eingereicht. Die nun vorgelegte Rechtsverordnung sei früher vorgelegt worden, als geplant. "Freiheitsrechte gibt es nur als Ganzes, nicht scheibchenweise." In der Verordnung fehle die Regelung für Hotels, Gastronomie und Mannschaftssport. Das reiche nicht aus, das Problem erst in einem zweiten Schritt zu lösen. "Wir enthalten uns hier, weil es Freiheiten geben muss, aber nicht scheibchenweise, nur ganz."

12.37 Uhr: Frei: "Nach 460 Tagen sehen wir Licht am Ende des Tunnels." Der Impfturbo verschaffe den Effekt. Mehr als 30 Prozent der Bevölkerung habe nun die Erstimpfung.

Nachfrage zum Sport: Dürfen Geimpfte und Genesene wieder im Freien uneingeschränkt Sport treiben? Das sei in der Verordnung nicht eindeutig.

Frei: Mit der Verordnung gehe man einen ersten Schritt, für Ausnahmen der Schutzmaßnahmen für Geimpfte und Genesene. Der Individualsport im Freien sei für geimpfte und Genesene wieder möglich, laut Verordnung.

12.35 Uhr: Thorsten Frei (CDU/CSU): Er verurteilt sie Aussagen von Oehme scharf und fragt ihn, ob er Nachhilfe brauche. Es gehe um das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das könne man nicht einfach ausblenden. Es gehe um Verantwortung für die Bevölkerung.

Ankündigung einer Nachfrage von Beatrix von Storch (AfD). Feixen und Gelächter bei den Anwesenden.

Beatrix von Storch (AfD): "Welchen Effekt hat es, zum Schutz der Grundrechte, wenn ich nicht mehr auf die Straße darf?"

Weiterlesen

Frei: "Es gehe bei einem diffusen Infektionsgeschehen nicht um einzelne Maßnahmen, sondern um die Summe der Maßnahmen, die zum Schutz der Bevölkerung beitragen." Die sinkende Inzidenz zeige das auch.

12.30 Uhr: AfD-Fraktion, Ulrich Oehme: Die Maßnahmen seien sinnlos, richten aber großen Schaden an. Die dritte Welle sei auch ohne Notbremse schon vor Ostern gebremst worden. "Für uns ist die Verordnung der GroKo weiter eine Impfpflicht durch die Hintertür." Er fordere die Bundesregierung dazu auf, alle Grundrechte zurück zu geben. "Hören sie auf die Menschen zu verängstigen und gegeneinander auszuspielen."



Applaus von anderen Abgeordneten. Einige Diskussionen werden allerdings lauter.

Oehme zieht Vergleiche zu 1989 und dem Fall der SED. "Das kann man doch gar nicht vergleichen", wird von anderen gerufen und: "Mehr als 80.000 Tote!" Wer dazwischen ruft, ist nicht erkennbar.

12.25 Uhr: Lambrecht: Die Verordnung sei dringend geboten. Geimpfte sollen mit negativ Getesteten gleich gestellt sein. Damit sei schließlich festgestellt, dass sie andere kaum noch infizieren können. "Wir leben in einem Rechtsstaat und deshalb müssen die Grundrechte auch durchgesetzt werden." Die Schritte in die Normalität wolle man sich zurück erarbeiten.

Es folgen Zwischenrufe aus dem Saal. Eine Frage will die Justizministerin nicht beantworten.

12.20 Uhr: Justizministerin Christine Lambrecht ist die erste Rednerin. "Seit einem Jahr werden Grundrechte eingeschränkt." Das geschehe eben auch aus gutem Grund. Der Gesetzgeber verfolgt damit seine Pflicht, die Gesundheit als Gemeingut sicherzustellen. genau darum gehe es. "Genau so klar ist auch, wann Grundrechte eben nicht mehr eingeschränkt werden können. Deshalb können Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für Geimpfte eben nicht mehr gelten", erklärt sie.

12.18 Uhr: Die Debatte beginnt, sie soll 30 Minuten dauern.