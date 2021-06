"Menschenverachtend"

Schrottmasken für Arme – SPD kritisiert Spahn scharf

05.06.2021, 14:48 Uhr | t-online, mk

Neue Enthüllungen bringen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Bedrängnis. (Quelle: Michael Sohn/AP/dpa)

Gesundheitsminister Jens Spahn kaufte für eine Milliarde Euro unbrauchbare Schutzmasken – und wollte diese an benachteiligte Menschen abgeben. Die SPD fordert eine Erklärung des CDU-Politikers.



Neue Enthüllungen zum milliardenschweren Ankauf unbrauchbarer Masken bringen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) weiter in Bedrängnis. "Diese Vorgänge im Bundesgesundheitsministerium sind ungeheuerlich und menschenverachtend", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dem "Spiegel". "Der Minister muss sich dazu schnellstmöglich erklären, er kann hier nicht mit dem Finger auf andere zeigen." Es sei "eine Grenze überschritten".

Das Magazin hatte enthüllt, dass Spahns Ministerium Anfang 2020 für schätzungsweise eine Milliarde Euro unbrauchbare Masken gekauft hatte. Weil sie offenbar regulär nicht verteilt werden durften, wollten Spahns Leute sie demnach in Sonderaktionen an Hartz-IV-Empfänger, Menschen mit Behinderung und Obdachlose abgeben. Das für die Maskensicherheit zuständige Arbeitsministerium von Hubertus Heil (SPD) habe dem aber seine Zustimmung verweigert.

Gekaufte Masken waren nicht verkehrsfähig

Jetzt will Spahns Ministerium die Masken in der Nationalen Gesundheitsreserve lagern – und mit Ablauf des Verfallsdatums vernichten, so der "Spiegel". Dafür soll kommende Woche das Infektionsschutzgesetz geändert werden.



Dem Bericht zufolge kaufte das Gesundheitsministerium die Masken im Frühjahr 2020 zumeist in China. Auch nach den damals geltenden Sonderregeln der EU seien diese aber nicht frei verkehrsfähig gewesen und hätten vor ihrem Einsatz im Labor überprüft werden müssen.