Corona-Talk bei "Markus Lanz"

"Wir müssen aus unterschiedlichsten Rohren schießen"

Die "vierte Welle" der Corona-Pandemie läuft schon oder steht bevor. Bei "Markus Lanz" wurde über Rezepte dagegen diskutiert. Ein CDU-Ministerpräsident wusste sehr gut, wie seine Partei die Bundestagswahl hätte gewinnen können.

In der Corona-Pandemie werde langsam reagiert und "lange über komische Dinge diskutiert", so als hätte man unendlich viel Zeit. Das sagte Dirk Brockmann, der sich als Experte für komplexe Systeme mit der Ausbreitung von Epidemien auskennt, gegen Ende der "Markus Lanz"-Show vom Mittwoch und traf damit den Nagel auf den Kopf: Über weite Teile dieser Sendung wurden von Lanz-Stammgästen, die schon häufig über Corona diskutiert hatten, in langen Redebeiträgen viele, meist bekannte Argumente ausgetauscht, sodass sich die Sendung wirklich hinzog.





Die Gäste

Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt (CDU)

Dirk Brockmann, Physiker und Komplexitätsforscher

Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates

Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des "Philosophie-Magazins"

Robin Alexander, Journalist





Insofern immerhin eine gute Entscheidung der Lanz-Redaktion, mit einem anderen Thema einzusteigen: der Zukunft der CDU. Aus Reiner Haseloff, dem aus Magdeburg (mit der Elbe im Bildhintergrund) zugeschalteten Ministerpräsident, sprudelte es geradezu heraus. Hätte die CDU vor der Bundestagswahl auf ihre Basis gehört, "hätten wir die Wahl sicherlich gewonnen", antwortete er auf die Lanz-Frage, ob in der CDU die "Basisdemokratie ausgebrochen" ist, da der nächste Vorsitzende per Mitgliederbefragung gewählt werden soll. Haseloff, der sich für Markus Söder als Kanzlerkandidaten ausgesprochen hatte, warf Armin Laschet vor, im Wahlkampf wegen einer "vorgezogenen Regierungsbildung" zu früh Kompromisse gemacht zu haben, und musste sich mit dem Argument, dass es ja nichts mehr nützt, über "vergossene Milch" zu lamentieren, selber bremsen. Als künftigen CDU-Vorsitzenden sprach er sich für Friedrich Merz aus.



Die Frage, ob sich die CDU denn keine Frau an der Spitze vorstellen kann, konterte er mit der Gegenfrage "Warum denn nicht zwischendurch einen Mann ranlassen?" Immerhin war ja Angela Merkel von 2000 bis 2018 Parteivorsitzende. Haseloff war in Fahrt und blieb es, als Lanz das größere Sendungsthema, ansprach: Corona. Zwar sieht er bei der Intensivbetten-Auslastung in seinem Bundesland derzeit kein Problem, doch geizte er nicht mit scharfen Worten. Ungeimpfte belasteten das Gesundheitssystem, argumentierte er, weil vor allem sie schwer am Virus erkrankten. Und er sei "enttäuscht, dass über ein Drittel bei uns sich nicht impfen lassen", doch: "Das müssen wir als Demokraten wahrscheinlich aushalten ..."



Da traf Lanz' Bemerkung, dass die Politik "das Wort Impfpflicht großräumig umkreist", aber nicht aussprechen will, zu. Später nutzte Haseloff Gelegenheiten, selber "Riesenhandlungsbedarf" der Politik festzustellen, was sich sowohl an die noch geschäftsführende Bundesregierung richtete, die wieder "MPKs", also Ministerpräsidentenkonferenzen, einberufen sollte, als auch an die nächste: Die müsse über rechtliche Schritte nachdenken, bei denen es um die "Freiheitsgrade" Geimpfter und Ungeimpfter gehe. Fast schien es, als sei es Haseloff recht, wenn diese heikle Frage eine Bundesregierung ohne CDU-Beteiligung lösen muss.

Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, äußerte sich auch enttäuscht über die Impfquote und brachte auf den Stand: Ungeimpfte Über-60-Jährige hätten "das exakt gleiche Risiko wie vor einem Jahr", doch seien deutschlandweit "4.000 Intensivbetten verloren, weil die Pflegekräfte nicht mehr da sind". Da müsse man Pflegekräfte besser bezahlen, schlug Svenja Flaßpöhler, von Lanz als "bekannteste Philosophin dieses Landes" vorgestellt, vor. "Wo wollen Sie die Leute denn hernehmen?", fragte der "Welt"-Journalist und Talkshow-Haudegen Robin Alexander. Tatsächlich seien die Pflegekräfte "auch moralisch erschöpft", sagte Buyx.

Talkshow-Gäste halten ziellose Redebeiträge

Vielleicht hätte es der Sendung geholfen, wenn jemand aus dem Krankenhaus-Betrieb zu Gast gewesen wäre. In dieser Lanz-Show waren für Talkshows (in denen Redende ja oft unterbrochen werden) bemerkenswert lange, doch ziellose Redebeiträge zu hören. Es ging um aufgeschnappte Nachrichten etwa über die Feuerwehr von Chicago, um Erlebnisse in den Familien der Gäste und um altbekannte Corona-Themen. Lanz warf kurz die Luftfilter-Frage in Schulen auf, ohne von Haseloff eine konkrete Antwort zur Lage in Sachsen-Anhalt einzufordern. Die in Portugal und Dänemark hohe Impfquote kam nicht nur einmal kurz zur Sprache. Und immer wieder kam die Bratwurst als Impfanreiz aufs Tapet, über die Flaßpöhler sich mokierte. "Anreize funktionieren", daher sollte niemand über die Bratwurst lachen, entgegnete Buyx und forderte: "Wir müssen aus unterschiedlichsten Rohren schießen", um den Anteil der Geimpften zu erhöhen. Das war der pragmatischste Vorschlag der Sendung.



Flaßpöhler betonte dann noch, dass es auf allen Seiten Sensibilität gebe (wozu der Umschlag ihres am Anfang von Lanz hochgelobten neuen Buches "Sensibel" eingeblendet wurde). Und Brockmann wies auf die "fundamentale Eigenschaft" des Virus hin, dass seine Übertragung immer zwischen zwei Menschen stattfindet. Daher sei es "falscher Reduktionismus", das Impfen zur Privatsache zu erklären. Dazu wurde auch das Cover seines neuen, anfangs vom Moderator ebenfalls gelobten Buches "Im Wald vor lauter Bäumen" eingeblendet.



Mit "Das Gegenteil von Freiheit ist nicht das Impfen, das ist der Lockdown", hatte Alexander noch ein gutes Argument. Als Lanz schließlich die "noch sehr inspirierenden Gedanken zum Schluss" lobte, meinte er womöglich auch, dass es dieser Ausgabe seiner Sendung im Mittelteil daran – und an einem roten Gesprächsfaden – gemangelt hatte.