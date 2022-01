Wegen Unruhen

Deutschland verbietet Rüstungsexport nach Kasachstan

08.01.2022, 04:39 Uhr | dpa

Deutschland hat einen Exportstopp für Rüstungsgüter nach Kasachstan erteilt. Grund sind die Unruhen in der ehemaligen Sowjetrepublik. Aus dieser werden Explosionen gemeldet.

Wegen des Konflikts in Kasachstan stoppt die Bundesregierung Exporte von Rüstungsgütern in die frühere Sowjetrepublik. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden die notwendigen Schritte ergriffen, damit Ausfuhren solcher Waren nach Kasachstan nicht mehr erfolgen. Im vergangenen Jahr wurden demnach 25 Genehmigungen für Exporte von Rüstungsgütern nach Kasachstan mit einem Gesamtwert von rund 2,2 Millionen Euro erteilt. Das sei ein vergleichsweise geringer Wert – trotzdem aber sei angesichts der aktuellen Lage ein Exportstopp geboten.

Berichte über Explosionen



Die aktuelle Lage in der von Ausschreitungen schwer erschütterten Republik Kasachstan in Zentralasien bleibt unübersichtlich. Das Staatsfernsehen meldete in der Nacht zum Samstag, dass die Sicherheitskräfte in mehreren Städten des Landes weiter gegen Demonstranten vorgingen.

Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Einsätze konzentrierten sich zuletzt auf die Millionenstadt Almaty, in der es seit Tagen Unruhen gibt.



An mindestens zwei Plätzen der Wirtschaftsmetropole gab es dem Portal Vlast.kz zufolge Schießereien. Es sei zudem zu Explosionen gekommen. Augenzeugen hätten von einem brennenden Auto berichtet. Sicherheitskräfte patrouillierten in gepanzerten Fahrzeugen. Auch in der Nacht drangen unabhängige Informationen von dort nur spärlich ins Ausland. Das Internet war zumindest zeitweise abgeschaltet. Ausländer werden derzeit nicht in die Ex-Sowjetrepublik gelassen.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters haben die USA ihrem Botschaftspersonal angeboten, das Land wegen der Unruhen zu verlassen. Das betrifft Angestellte, die für den Betrieb nicht unbedingt notwendig sind und ihre Familien.

In dem zentralasiatischen Land waren vor Tagen schwere Unruhen ausgebrochen. Auslöser war Unmut über gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen. Als Reaktion darauf entließ Präsident Kassym-Schomart Tokajew die gesamte Regierung und verhängte einen landesweiten Ausnahmezustand. Auf seine Bitte hin griff zudem ein von Russland geführtes Militärbündnis ein. Am Freitag erteilte Tokajew einen Schießbefehl gegen Demonstranten.