LIVENach Treffen mit Lawrow

Baerbock äußert sich in Moskau zur Ukraine-Krise

18.01.2022, 10:43 Uhr | AFP, t-online

Es dürfte eine Feuerprobe für Baerbock sein: Die Außenministerin trifft sich heute mit ihrem russischen Amtskollegen Lawrow. Ihr Ziel: Den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland entschärfen.

Außenministerin Annalena Baerbock kommt vor dem Hintergrund der Krise zwischen Russland und der Ukraine in Moskau mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammen. Der Antrittsbesuch in der russischen Hauptstadt dürfte für Baerbock eine Art Bewährungsprobe sein. Nach ihrem Amtsbeginn am 8. Dezember hat sie bisher wohl noch keine derart schwierige Reise absolviert.

Die Pressekonferenz können Sie oben im Video live verfolgen.

Trotz Spannungen hatte Baerbock vor dem Treffen betont, auf einen Dialog mit Moskau setzen zu wollen. "Als neue Bundesregierung wollen wir substanzielle und stabile Beziehungen mit Russland", so die Grünen-Politikerin. Die Liste der Konfliktthemen sei aber lang. Zentrale Themen sind unter anderem der Konflikt in der Ostukraine, Nord Stream 2 und die angespannten deutsch-russischen Beziehungen. Am Montag hatte Baerbock in Kiew bereits ihren ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba und Präsident Wolodymyr Selenskyj getroffen. Dabei sicherte Baerbock der ukrainischen Regierung diplomatische Unterstützung zur Lösung der Krise mit Russland zu.