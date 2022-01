LIVEDebatte über Impfpflicht

Justizminister: "Ich traue mir noch keine abschließende Meinung zu"

Werden alle bald zur Impfung gegen das Coronavirus verpflichtet? Darüber debattiert der Bundestag am Mittwoch. Verfolgen Sie die Sitzung live bei t-online.

Wird es eine Impfpflicht in Deutschland geben? Der Bundestag debattiert darüber heute zum ersten Mal. Auch Gesundheitsminister Lauterbach wird ans Mikrofon treten – allerdings nicht als Minister, sondern als Abgeordneter.

Der Bundestag debattiert am Mittwoch erstmals ausführlich über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland. Ihre Befürworter sehen darin eine nötige Maßnahme, um im Kampf gegen das Coronavirus die Impfquote deutlich zu erhöhen und damit die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Gegner bezweifeln die Notwendigkeit und/oder Rechtmäßigkeit einer solchen Pflicht. Abgestimmt werden soll über das Vorhaben am Ende ohne Fraktionszwang.

Die Beratungen beginnen um 15 Uhr und sind auf drei Stunden angesetzt. Es handelt sich um eine sogenannte Orientierungsdebatte. Dieser liegt noch kein konkreter Gesetzentwurf zugrunde. Wie aus einer Rednerliste der SPD-Fraktion hervorgeht, wird Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in der Debatte als SPD-Abgeordneter das Wort ergreifen – Kanzler Olaf Scholz dagegen nicht.

15.50 Uhr: SPD-Abgeordnete Heike Behrens warnt eindringlich: "Einen unkontrollierten Pandemieherbst darf es nicht geben."



15.45 Uhr: Linke-Abgeordnete Kathrin Vogler kritisiert, dass die Gefahr unterschätzt werde, an Corona schwer zu erkranken oder durch das Virus zu sterben. "Auch ihre Politik der letzten zwei Jahre hat zu dieser Situation beigetragen." Immer wieder seien Erfahrungen aus Wissenschaft und anderen Ländern ignoriert worden. "Eine vorausschauende Politik war das nie", so Vogler. Bis heute habe die Bundesregierung es nicht geschafft, eine "Wand der Solidarität" gegen die Desinformation von Corona-Leugnern aufzubauen. Eine Impfpflicht könne eine Möglichkeit sein, um die Impfrate zu erhöhen. Allerdings müsse es den Bürgern so einfach wie nur möglich gemacht werden, sich zu informieren.

15.40 Uhr: Der FDP-Abgeordnete und Justizminister Marco Buschmann kritisiert seinen Vorgänger Tino Chrupalla (AfD) scharf: Dessen Rede sei ein "Schuss in den Ofen" gewesen. "Wer aus einer schwierigen Frage der Ethik eine parteipolitische Diskussion machen will, beweist, dass er die Frage nicht verstanden hat", so Buschmann. Man müsse sorgfältig um die Impfpflicht ringen, ausgiebig über sie diskutieren – deswegen sei das Vorgehen der Ampelregierung richtig. "Worum es gehen muss, ist der Schutz des öffentlichen Gesundheitssystems, die Verteidigung der Intensivstation vor Überlastung." Es sei dabei auch die Frage zentral, ob es mildere Alternativen zu einer allgemeinen Impfpflicht gebe – zum Beispiel eine gestufte Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahren. "Ich traue mir heute noch keine abschließende Meinung zu", sagt Buschmann, man müsse die milderen Mittel aber prüfen.

15.35 Uhr: AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla lehnt eine Impfpflicht rundum ab: "Es steht düster um unser Land." Die Bundesregierung verhalte sich wie ein "verwundetes Tier", das um sich beiße, kritisiert Chrupalla. Wer sich den Maßnahmen der Politik verweigere, der werde ausgeschlossen. Ungeimpfte Parlamentarier würden in der Wahrnehmung ihrer Mandate beschnitten. "Genau das ist eine Schande, was hier passiert." Die AfD lehne die Impfpflicht ab.

15.20 Uhr: Zweiter Redner ist CDU-Politiker Tino Sorge. Er kritisiert die Bundesregierung: Die Diskussion über die Impfpflicht komme zu spät, die Vorschläge für das Gesetz seien zu wenige konkret und zu wenig juristisch geprüft worden. Es gehe schließlich nicht nur um das "Ob" einer Impfpflicht, sondern um das "Wie". "Wir brauchen dafür auch eine ordentliche Datengrundlage." Es müsse zum Beispiel einen Überblick über die Belastung in Arztpraxen und über Personalausfall in der kritischen Infrastruktur geben. Er hätte sich gewünscht, dass zur Debatte wenigstens schon ein Gesetzesvorschlag vorgelegen hätte, über den man konkret hätte sprechen können. "Pragmatismus statt Panik", endet Sorge seinen Vortrag. Die Türen zur Versöhnung sollten offen gehalten werden.

15.16 Uhr: Als Erste tritt für die SPD Dagmar Schmidt ans Mikrofon. Sie bedankt sich für die Debatte im Plenum. "Denn es ist kein kleiner Schritt, wenn lange eine Impfpflicht ausgeschlossen wurde, und nun doch eine eingeführt werden soll." Mit Blick auf die noch zu niedrige Impfquote drohe auch in diesem Jahr ein Herbst mit verschärften Kontaktbeschränkungen und Lockdown-Maßnahmen. "Nur dass es wirklich an uns liegt, das zu ändern", so Schmidt. Deswegen befürworte sie die Impfpflicht. Sie freue sich darauf wieder tanzen, singen, feiern zu können.

15.15 Uhr: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) eröffnet die Debatte.

15 Uhr: Die Debatte soll in Kürze beginnen.