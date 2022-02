LIVEBundeskanzler in Kiew

Spannungen mit Russland – Das sagen Scholz und Selenskyj

14.02.2022, 13:40 Uhr | dpa, rtr

Wie lässt sich eine russische Invasion noch verhindern? Der Bundeskanzler sucht im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten nach Lösungen. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier.

Rein formal ist es sein Antrittsbesuch als Kanzler gut zwei Monate nach seiner Vereidigung. Die gut vier Stunden in der ukrainischen Hauptstadt mit dem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stehen aber ganz im Zeichen der zunehmenden Spannungen mit Russland und der jüngsten Kriegswarnungen aus den USA. Am Dienstag wird Scholz den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau treffen.

In den vergangenen Tagen hat sich die Krise um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine drastisch verschärft. Am Freitag warnte der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, offen vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine noch vor Ende dieser Woche. Russland spricht dagegen von "provokativen Spekulationen" und "Hysterie".

Verfolgen Sie die Pressekonferenz von Selenskyj und Scholz oben im Livestream oder lesen Sie die wichtigsten Aussagen im Liveticker nach:



Seite neu laden



13.29 Uhr: Die anwesenden Journalisten warten im Saal auf den ukrainischen Präsidenten und den deutschen Kanzler. Auch t-online-Chefreporterin Miriam Hollstein ist vor Ort.

13.10 Uhr: Die Pressekonferenz soll in wenigen Minuten beginnen.