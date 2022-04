"Werde ich wieder einkassieren"

Lauterbach rudert bei freiwilliger Isolation zurück

06.04.2022, 01:36 Uhr | t-online, Nina Jerzy

Eigentlich sollten Bürger ab Mai sich selbst isolieren können und nicht auf eine Anordnung des Gesundheitsamts warten. Doch jetzt hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach seine Meinung wieder geändert.

Abkehr von einem "Fehler": Die Isolationspflicht nach einer Corona-Infektion bleibt nach dem Willen von Karl Lauterbach (SPD) nun doch. Eigentlich sollte die häusliche Isolation ab 1. Mai freiwillig werden. "Das werde ich morgen wieder einkassieren", kündigte der Bundesgesundheitsminister am Dienstag bei "Markus Lanz" an.



Zwar könnten die völlig überlasteten Gesundheitsämter gar nicht mehr kontrollieren, ob Isolation und Quarantäne eingehalten würden und wären durch die geplante Lockerung entlastet worden. "Aber ich glaube, dass der symbolische Schaden – Corona ist nicht mehr so gefährlich – so verheerend ist, dass man diese Isolationsordnung so nicht machen kann", meinte der Minister. "Das Signal, was dann rüberkommt ist: Lauterbach sagt, Quarantäne und Isolation sind nicht mehr nötig, Corona ist harmlos. Das schadet mehr als die Überlastung der Gesundheitsämter."

Nach Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatte der Minister am Montag mitgeteilt, dass Corona-Infizierte und Kontaktpersonen ab 1. Mai in der Regel nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolierung oder Quarantäne müssen. Infizierten sollte demnach nur noch "dringend empfohlen" werden, sich für fünf Tage zu isolieren und Kontakte zu meiden - für Kontaktpersonen von Infizierten sollte es entsprechend gelten. Eine Anordnung des Gesundheitsamts sollte wegfallen.