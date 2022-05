Berlin (dpa) - Bei seinem Besuch in Kiew hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz am Dienstag den ukrainischen Pr├Ąsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Beide h├Ątten gut eine Stunde lang miteinander geredet, teilt ein Merz-Sprecher auf Twitter mit.

"Das Gespr├Ąch war atmosph├Ąrisch und inhaltlich au├čergew├Âhnlich gut." ├ťber die Inhalte werde der CDU-Vorsitzende zun├Ąchst mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reden. W├Ąhrend des Besuchs wurde am Nachmittag in Kiew Luftalarm gegeben, wie ein dpa-Reporter berichtete. Das sei der erste Alarm seit dreieinhalb Tagen gewesen.

W├Ąhrend Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit einer Reise nach Kiew z├Âgert, ist Merz in die Ukraine gereist. Nach dpa-Informationen kam er am Dienstag in der Hauptstadt an. "Eine Nacht im Schlafwagen auf dem Weg nach Kyiw", hatte der 66-J├Ąhrige zuvor beim Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben und dazu ein 17-Sekunden-Video verbreitet.