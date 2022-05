Im Saarland ist die SPD mit Anke Rehlinger angetreten, die schon Superministerin war und sich weithin bekannt und beliebt gemacht hatte. In Schleswig-Holstein war die SPD in der Opposition. Und hat ein Experiment gewagt, das nun gescheitert ist: Statt der Landesvorsitzenden Serpil Midyatli machten sie einen im Land nahezu komplett Unbekannten zum Spitzenkandidaten, der erst vor zwei Jahren von den GrĂĽnen zur SPD gewechselt war: Thomas Losse-MĂĽller.

Losse-MĂĽller war von seinem GlĂĽck selbst ĂĽberrascht, wie er offen zugab . Was man sympathisch finden kann, was aber offensichtlich kein Erfolgsrezept ist. Die SPD versuchte ihn als den Kompetenten zu inszenieren. Den Kandidaten, der weiĂź, wie die riesigen Zukunftsaufgaben zu meistern sind, besonders die Energiewende, die in Schleswig-Holstein noch mehr als andernorts auch eine Wirtschafts- und Jobfrage ist.

An seiner Kompetenz zweifelt auch kaum jemand, der ihn kennt. Losse-Müller war Investmentbanker in London, hat für die Weltbank in Washington gearbeitet und in Schleswig-Holstein schon als Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei. Er weiß also, wie das funktioniert: regieren.