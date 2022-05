Auch Jens Spahn, CDU-Pr├Ąsidiumsmitglied und Ex-Gesundheitsminister, zeigte sich zufrieden mit dem CDU-Ergebnis. Es sei "ein tolles Ergebnis", sagte er am Sonntag in der ARD. Die CDU habe besser abgeschnitten als erwartet. Klare Wahlsieger in Nordrhein-Westfalen seien die Christdemokraten und die Gr├╝nen, betonte Spahn. Die SPD hingegen sei "der gro├če Wahlverlierer". Dies sei "die Ausgangslage f├╝r Gespr├Ąche in den n├Ąchsten Tagen".

In diesem Zusammenhang sprach Spahn den Sozialdemokraten auch einen Anspruch auf die Regierungsbildung ab. Wer nach so einem "historisch schlechten Ergebnis" noch Regierungsanspr├╝che habe, "dem ist nicht zu helfen".

CDU-Parteichef Friedrich Merz sah im Abschneiden der Christdemokraten in NRW auch einen Erfolg f├╝r die Bundespartei. Spitzenkandidat Hendrik W├╝st und die CDU in NRW h├Ątten ein herausragendes Ergebnis erzielt, twittert Merz. "Diese #LandtagswahlNRW war auch ein bundespolitischer Stimmungstest. Die CDU ist zur├╝ck, unser nach vorn gerichteter Kurs wurde best├Ątigt."

SPD will Regierungsbildung versuchen

SPD-Generalsekret├Ąr Kevin K├╝hnert betonte hingegen, dass die Sozialdemokraten in NRW auch als Zweitplatzierte versuchen werden, eine Regierung zu bilden. "Nat├╝rlich darf auch der Zweitplatzierte Verhandlungen ├╝ber eine Regierung f├╝hren", sagte er am Abend in der ARD. "Selbstverst├Ąndlich muss man das gerade tun." Denn die bisherige schwarz-gelbe Regierung sei abgew├Ąhlt, die beliebteste Koalition sei laut Umfragen ein rot-gr├╝nes B├╝ndnis. "Es ist kein Geheimnis, dass das eine Koalition ist, die uns in der SPD auch sehr gut gef├Ąllt. Und wenn es die M├Âglichkeit daf├╝r gibt, dann wird wie immer in der Demokratie entscheiden, wer eine Mehrheit im Landtag hinter sich versammeln kann und daf├╝r sollte dann auch verhandelt werden."

SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty r├Ąumte die Niederlage bei der NRW-Wahl ein. "Das Ergebnis dieser Landtagswahl ist leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte er. "Unser Ergebnis liegt unter unseren Erwartungen, wir wollten st├Ąrkste Partei werden." Allerdings habe man das Wahlziel Nummer eins geschafft, n├Ąmlich die Abwahl der schwarz-gelben Regierung.

Lauterbach: "Wir haben diese Wahl verloren"

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nannte das Ergebnis f├╝r die SPD entt├Ąuschend. Bleibt es bei dem Wert, den die Hochrechnungen angeben, w├Ąre es das schlechteste Ergebnis f├╝r die SPD in ihrem einstigen Stammland Nordrhein-Westfalen. Er erwartet nun Gespr├Ąche ├╝ber eine neue Landesregierung zwischen CDU und Gr├╝nen. "Zun├Ąchst m├╝ssen die Parteien Gespr├Ąche f├╝hren, die die Wahl gewonnen haben", sagte er in der ARD.