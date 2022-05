CSU-Chef Markus Söder sieht im Wahlsieg der CDU in NRW auch eine Ohrfeige für die Ampel-Koalition im Bund. "Was für ein grandioses Ergebnis", twittert er. "Das Ergebnis ist auch ein Denkzettel für die Ampel."

SPD will Regierungsbildung versuchen

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert betonte, dass die Sozialdemokraten in NRW auch als Zweitplatzierte versuchen werden, eine Regierung zu bilden. "Natürlich darf auch der Zweitplatzierte Verhandlungen über eine Regierung führen", sagte er in der ARD. Denn die bisherige schwarz-gelbe Regierung sei abgewählt, die beliebteste Koalition sei laut Umfragen ein rot-grünes Bündnis.

SPD-Herausforderer in NRW Thomas Kutschaty sagte in der Sendung: "Wir sind selbstverständlich mit dabei. Wir wollen auch Gespräche führen und sagen auch, das ist ein Projekt, das noch nicht abgeschlossen ist." Jetzt gehe es darum, in NRW eine Regierung zu bilden, die die wichtigen Zukunftsaufgaben lösen könne: "Mehr Geld in Bildung zu investieren, Bildungsgerechtigkeit zu organisieren, die Energiewende einzuleiten, mehr bezahlbaren Wohnraum zu organisieren und zu bauen. Und da muss man jetzt gucken, wer bekommt die entsprechenden Mehrheiten zusammen."

Auch SPD-Co-Chef Lars Klingbeil betonte den Anspruch auf eine Regierungsbildung. "Die Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen will eine rot-grüne Landesregierung", sagte er in der SPD-Zentrale. Die CDU sei stärkste Kraft geworden.

SPD bereit für Koalitionsgespräche: Parteispitze wirbt für Rot-Grün

Enttäuschung bei Thomas Kutschaty (Mitte): Er konnte seine SPD nur auf den zweiten Platz bringen. (Quelle: Federico Gambarini/dpa-bilder)

Lauterbach: "Wir haben diese Wahl verloren"

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nannte das Ergebnis für die SPD enttäuschend. Bleibt es bei dem Wert, den die Hochrechnungen angeben, wäre es das schlechteste Ergebnis für die SPD in ihrem einstigen Stammland Nordrhein-Westfalen. Er erwartet nun Gespräche über eine neue Landesregierung zwischen CDU und Grünen. "Zunächst müssen die Parteien Gespräche führen, die die Wahl gewonnen haben", sagte er in der ARD.

"Ich halte es für vermessen und nicht angebracht, dass wir darüber spekulieren, wo kommen wir noch ins Spiel", fügt Lauterbach hinzu. "Wir haben diese Wahl verloren, Union und Grüne haben gewonnen, die müssen zuerst die Gespräche führen – alles andere kommt danach." Vielleicht reiche es aber auch noch für eine Ampel oder Rot-Grün in NRW: "Aber das ist jetzt nicht der Moment, in dem wir spekulieren, was wir für Regierungen bilden."