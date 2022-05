Scholz wird am Montag erkl├Ąren m├╝ssen, wieviel Verantwortung er f├╝r die Wahlschlappe bei sich sieht. Auf seine Politik in der Ukraine-Krise wird das Wahlergebnis wohl kaum Einfluss haben. Sich nach Umfragen und Wahlergebnissen in den L├Ąndern zu richten, passt nicht zum Kanzler.

Merz in der Erfolgsspur

F├╝r CDU-Generalsekret├Ąr Mario Czaja sind die ├äu├čerungen aus der SPD zum Wahlausgang die klassische Vorlage f├╝r eine s├╝ffisante Spitze. Die CDU habe als st├Ąrkste Kraft in NRW den Regierungsauftrag, auch die Gr├╝nen k├Ânnten starke Gewinne verbuchen - f├╝r die SPD jedenfalls gebe es keinen Auftrag, eine Regierung zu schmieden. Vielleicht brauche K├╝hnert noch einen Moment, um das zu verkraften, teilt Czaja aus.

Der neue CDU-Chef Friedrich Merz d├╝rfte nach dem zweiten Wahlerfolg seiner Partei innerhalb einer Woche - am vergangenen Sonntag hatte Daniel G├╝nther in Schleswig-Holstein mit ├╝berraschenden 43,4 Prozent- die Landtagswahl gewonnen - erleichtert und in Feierlaune sein. Wie Scholz hatte sich der Sauerl├Ąnder in seinem Heimatland NRW im Wahlkampf besonders ins Zeug gelegt. Mit dem Erfolg von Hendrik W├╝st habe sich Merz stabilisiert, glauben sie denn auch in der CDU.

Czaja findet in seiner Stellungnahme sehr freundliche Worte f├╝r die Gr├╝nen, gratuliert ausdr├╝cklich zu ihren Zugewinnen. Die h├Ątten auch mit der "guten Arbeit" der Gr├╝nen-Minister in der Ampel-Regierung im Bund zu tun, versucht er, etwas Zwietracht in der Bundesregierung zu s├Ąen. Hinter vorgehaltener Hand hoffen manche in der CDU sogar, die gesamte Ampel k├Ânne angesichts auch drastischer Verluste der FDP ersch├╝ttert werden.

Regierungsbildung strahlt in die Bundespolitik aus

Von der bevorstehenden Regierungsbildung wird auf jeden Fall ein bundespolitisches Signal ausgehen. Die entscheidende Rolle kommt dabei den Gr├╝nen zu, die ihr Wahlergebnis von 2017 fast verdreifacht - von 6,4 Prozent auf gut 18 Prozent in den ersten Hochrechnungen. Die Gr├╝nen m├╝ssen sich nun zun├Ąchst einmal zwischen CDU und SPD entscheiden. Mit der CDU w├Ąre nach den ersten Zahlen auf jeden Fall ein Zweierb├╝ndnis m├Âglich, mit der SPD nur vielleicht. Mit einem krachenden Wahlverlierer mit knapper Mehrheit zu regieren, w├Ąre ein gr├Â├čeres und erscheint deswegen als unwahrscheinliche Option.