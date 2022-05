Aktualisiert am 28.05.2022 - 07:26 Uhr

Befragt dazu, wie diese aussehen wird, sagte Habeck der "Welt am Sonntag": "Dass die Bundeswehr m├Âglichst viele neue Waffen und eine funktionsf├Ąhige Ausr├╝stung erh├Ąlt und die Finanzierung notwendiger sicherheitsrelevanter Systeme nicht ausgeschlossen ist." Auch der erste parlamentarische Gesch├Ąftsf├╝hrer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), zeigte sich in der "Rheinischen Post" optimistisch, "dass wir am Sonntag eine Einigung hinbekommen".