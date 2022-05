Berlin (dpa) - Die Union und die Koalition haben sich auf die gesetzlichen Grundlagen f├╝r das geplante Sonderverm├Âgen in H├Âhe von 100 Milliarden Euro f├╝r die Bundeswehr geeinigt. Damit gibt es im Grundsatz gr├╝nes Licht f├╝r Waffenbestellungen bei der R├╝stungsindustrie in gro├čem Stil.

"Es wird unverz├╝glich und noch vor der parlamentarischen Sommerpause eine Initiative zur Beschleunigung der Beschaffung auf den Weg gebracht", teilten Vertreterinnen und Vertreter von SPD , Gr├╝nen, FDP , CDU und CSU nach mehr als dreist├╝ndigen Verhandlungen in einer gemeinsamen Erkl├Ąrung am Sonntagabend mit. Auf einen zuvor erwarteten Auftritt vor Journalisten verzichteten die Verhandlerinnen und Verhandler.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte als Reaktion auf Russlands Einmarsch in die Ukraine am 27. Februar im Bundestag eine massive Aufr├╝stung angek├╝ndigt: Der Haushalt werde einmalig mit einem Sonderverm├Âgen in H├Âhe von 100 Milliarden Euro f├╝r Investitionen in R├╝stungsvorhaben ausgestattet; Jahr f├╝r Jahr werde mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert. Weil das Sonderverm├Âgen im Grundgesetz verankert werden soll, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich. Deshalb ist die Koalition auf Stimmen der Opposition angewiesen.