Ein GesprĂ€ch mit Jacopo Pepe, Experte fĂŒr Energiepolitik und -versorgungssicherheit bei der Stiftung fĂŒr Wissenschaft und Politik . Er hat besonders Osteuropa und Russland im Fokus und war Lehrbeauftragter in Moskau , Berlin sowie an der Johns Hopkins University in den USA .

Jacopo Pepe: Es ist erst mal ein Instrument. Ich bezweifle, dass es so klug ist. Es hĂ€tte erstens sehr viel frĂŒher kommen und lĂ€nger gelten mĂŒssen – mindestens ĂŒber den Sommer. Zweitens ist es zu eng gefasst. Es hĂ€tte von weiteren Maßnahmen, zum Beispiel in Form von ZuschĂŒssen an Fahrzeughalter, begleitet werden mĂŒssen. Die Subventionierung fossiler Energien widerspricht unseren Klimazielen – aber in dieser Notsituation hĂ€tte man viel stĂ€rker an die Pendler und Einkommensschwachen denken mĂŒssen.