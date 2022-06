Jetzt live: Kanzler Scholz äußert sich zu EU-Perspektive Serbiens

Ex filmt Einbruch in Britney Spears' Haus

Kanzler auf Balkan-Reise Jetzt live: Kanzler Scholz Ă€ußert sich zu EU-Perspektive Serbiens Von afp , dpa , MaM 10.06.2022 - 16:43 Uhr Lesedauer: 2 Min. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Aleksandar Vučić, PrĂ€sident von Serbien: Das Land will weiterhin der EU beitreten. (Quelle: Michael Kappeler/dpa-bilder)

Bundeskanzler Olaf Scholz ist auf seiner Balkan-Reise in den Kosovo und nach Serbien geflogen. Zum Ende seines Besuchs Ă€ußert er sich nun zur EU-Beitrittsperspektive beider LĂ€nder. Verfolgen Sie seine Rede live.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Freitag zu einer Balkan-Reise aufgebrochen, bei der es vor allem um die EU-Beitrittsperspektive fĂŒr sechs LĂ€nder der Region gehen wird. Schon bei der AnkĂŒndigung der Reise hatte er Mitte Mai betont, dass er damit die Botschaft setzen wolle: "Der westliche Balkan gehört in die EuropĂ€ische Union."

ZunĂ€chst war Scholz am Freitag in den Kosovo und Serbien gereist. Gemeinsam mit Aleksandar Vučić, dem PrĂ€sident Serbiens, will er am spĂ€ten Nachmittag eine Pressekonferenz halten.

Verfolgen Sie die Rede des Kanzlers oben im Video.

Schon zuvor mahnte Scholz zum Frieden zwischen den beiden Balkan-LĂ€ndern. Zwischen ihnen steht ein seit Jahren ungelöster Konflikt und behindert die EU-Beitrittsperspektiven beider Staaten. Die Regierung in Belgrad erkennt die ehemalige sĂŒdserbische Provinz Kosovo nicht als eigenstĂ€ndigen Staat an und blockiert nach Angaben aus Kosovo alle vorgeschlagenen LösungsansĂ€tze.

Es sei wichtig, dass der EU-gefĂŒhrte Dialog zwischen den beiden NachbarlĂ€ndern vorankomme, sagte Scholz am Freitag nach einem Treffen mit dem kosovarischen Regierungschef Albin Kurti in Pristina. Dabei lobte er auch die klare Haltung des Kosovo zum Krieg in der Ukraine und richtete mahnende Worte an die serbische Regierung, die an ihren engen Verbindungen zu Russland festhĂ€lt. Mehr dazu lesen Sie hier.