Studien zeigen einen Biden-Effekt

W├Ąhrend der Amtszeit von Ex-Pr├Ąsident Donald Trump hatte das Ansehen der USA in Deutschland in derartigen Befragungen stark gelitten. Unter seinem Amtsnachfolger Biden hat das Image Amerikas in Deutschland eine Aufwertung erfahren, die bereits zuvor in Erhebungen messbar wurde.

F├╝r die repr├Ąsentative Studie wurden 2002 US-Amerikaner und 2001 Deutsche im Mai von der Beratungsfirma Edelman befragt, die f├╝r ihr j├Ąhrliches Vertrauensbarometer bekannt ist.

Die Ergebnisse werden am Montag im Rahmen der Deutsch-Amerikanischen Konferenz in Berlin vorgestellt, die von der Atlantik-Br├╝cke und dem American Council on Germany organisiert wird. Dort sollen unter anderem Au├čenministerin Annalena Baerbock (Gr├╝ne) und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) reden.

Gro├če Unterschiede beim Blick auf Klimaschutz

In der Befragung f├Ąllt auf, dass die Bedeutung und der Kurs in der Klimapolitik unterschiedlich wahrgenommen werden. Die Amerikaner rechnen der deutschen Regierung die Vorhaben in der Klimapolitik hoch an. Drei Viertel der US-B├╝rger stimmten der Aussage zu, dass die Bundesregierung sich anstrenge, einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu haben.

Auf deutscher Seite sind es nur 54 Prozent, die der US-Regierung einen derartigen positiven Einfluss zuschreiben.

US-Pr├Ąsident Biden hat die USA zur├╝ck ins Pariser Klimaabkommen gef├╝hrt, aber gro├če Probleme, seine Umweltpolitik im Kongress durchzusetzen. Bundeskanzler Scholz will w├Ąhrend der diesj├Ąhrigen deutschen G7-Pr├Ąsidentschaft einen internationalen Klimaclub gr├╝nden, dessen Mitglieder sich auf dem Weg zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft unterst├╝tzen sollen.

Bei der Frage nach den k├╝nftigen Priorit├Ąten der bilateralen Partnerschaft nennt die H├Ąlfte der Deutschen den Klimaschutz ÔÇô es ist das wichtigste langfristige Thema auf deutscher Seite. Bei den Amerikanern kommt Klimaschutz erst auf Platz drei, ein Drittel der Amerikaner r├Ąumt ihm zuk├╝nftige Priorit├Ąt ein.