Corona-Bericht und Maßnahmen: Jetzt aber schnell – sonst droht Chaos

Aktualisiert am 01.07.2022 - 17:23 Uhr Lesedauer: 5 Min.

F├╝r die FDP war er so etwas wie der Heilige Gral. Nun hat der Bericht der Corona-Sachverst├Ąndigen die Erwartungen entt├Ąuscht ÔÇô mit Ansage. Und jetzt?

Es gibt Texte, die entfalten bereits eine unglaubliche Wirkung, bevor sie ├╝berhaupt geschrieben sind. Allein die Erwartung, dass da noch etwas kommt, reicht aus. Der Corona-Bericht des Sachverst├Ąndigenausschusses der Bundesregierung ist so ein Wundertext.

Ohne dass er erschienen war, hat der Bericht n├Ąmlich in den vergangenen Wochen dazu gef├╝hrt, dass die Ampelkoalition weitgehend ihre Arbeit eingestellt hat, wenn es um die Vorbereitungen auf den Corona-Herbst ging. SPD und Gr├╝ne dr├Ąngten zwar zur Eile, doch die FDP verwies darauf, erst die wissenschaftliche Auswertung der Sachverst├Ąndigen zu den Einschr├Ąnkungen abwarten zu wollen.

Nun liegt der Bericht vor, und von seiner wundersamen Wirkmacht ist nicht mehr allzu viel ├╝brig. Denn wie eigentlich auch nicht anders zu erwarten war, kann er in den meisten F├Ąllen eben nicht genau sagen, welche Ma├čnahmen in der Pandemie wie gut wirken und welche gar nicht. Den politischen Streit dar├╝ber, was f├╝r den Notfall im Herbst und Winter m├Âglich bleiben muss, ersetzt der Bericht jedenfalls nicht.