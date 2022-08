Sahra Wagenknecht: "Wahnsinniger Krieg gegen Russland" hat für Grüne Priorität

Die Linken-Abgeordnete und frühere Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hat mit Äußerungen auf Twitter empörte Reaktionen hervorgerufen, auch in ihrer eigenen Partei. In einem Beitrag wirft sie den Grünen vor, dass ein "wahnsinniger Krieg gegen Russland" für die Regierungspartei Vorrang vor dem Klimaschutz habe. Die Äußerungen stellen eine neue rhetorische Eskalation in Wagenknechts Kritik an der westlichen Sanktionspolitik dar.