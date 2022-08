Merz kritisiert Scholz: "Er beschädigt das Amt des Bundeskanzlers"

Schmerzen in der Hüfte: Was kann man tun?

Massive Kritik von Merz "Er beschädigt das Amt des Bundeskanzlers" Von t-online , joh 27.08.2022 - 13:01 Uhr Lesedauer: 2 Min. Olaf Scholz und Friedrich Merz: Der Kanzler wird von dem CDU-Vorsitzenden kritisiert. (Quelle: watson)

Welches Bild gibt Bundeskanzler Scholz im Ausland ab? Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz geht vom Schlimmsten aus.

Der Bundesvorsitzende der CDU, Friedrich Merz, übt scharfe Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). In einem Interview mit "Focus" sagte er: "Nach dem unsäglichen Vorfall mit Palästinenser-Präsident Abbas im Kanzleramt habe ich das erste Mal gedacht: Diese Kanzlerschaft könnte richtig schiefgehen. Olaf Scholz beschädigt nicht nur sich als Person, sondern auch das Amt des Bundeskanzlers. Was ist das denn für ein Bild in der Welt, das wir mit diesem Bundeskanzler abgeben? Ich höre auf meinen Auslandsreisen – ob in Kiew, Warschau oder Vilnius – immer wieder erhebliche Kritik vor allem am SPD-Teil dieser Bundesregierung."

Auch für die Beliebtheitswerte von Wirtschaftsminister Robert Habeck hat Friedrich Merz nur Spott: "Das sind Momente wie bei Parship.de. Da gibt es kurz eine Aufwallung, wenn ein Sonnyboy in der politischen Arena erscheint. Das hatten wir in unseren Reihen auch schon mal", sagte der CDU-Vorsitzende. "Er nimmt uns auf seiner Reise mit, und wir dürfen ihm jeden Tag beim Denken zuschauen. Das ist für einen Teil der Bevölkerung ganz interessant. Am Ende des Tages zählen Substanz und Ergebnisse. Aus Robert Habeck kann schnell ein Mann werden, der allein im Regen steht."