ARD-"Deutschlandtrend": Bürger strafen Bundesregierung ab

Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung ist im ARD-"Deutschlandtrend" auf den bisher tiefsten Wert seit dem Amtsantritt der Ampelkoalition gesunken. Nur noch 31 Prozent der Teilnehmenden gaben in der aktuellen Erhebung an, sie seien zufrieden oder sehr zufrieden, wie der WDR am Donnerstag in Köln mitteilte. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als im August. Weniger oder gar nicht zufrieden äußerten sich 68 Prozent.