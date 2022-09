Erst Putin-Freunde, dann Springer: So kam es zur Schmähkampagne gegen Baerbock

Wirbel um Baerbock-Äußerung Erst Putin-Freunde, dann Springer Von Martin Küper 02.09.2022 - 13:13 Uhr Lesedauer: 3 Min. Shitstorm: Hier sehen Sie den ungekürzten Beitrag von Annalena Baerbocks Rede. (Quelle: t-online)

Die Schmähkampagne gegen Annalena Baerbock ist ein Paradebeispiel für gezielte Desinformation. Eine Rekonstruktion.

Der Kreml dürfte die Schmähkampagne gegen Annalena Baerbock als Propagandaerfolg verbuchen, und das völlig zu Recht. Niemand in der Bundesregierung steht so für Solidarität mit der Ukraine und Härte gegen Russland wie die grüne Außenministerin. Schlagzeilen machten nach ihrem Auftritt in Prag am Mittwoch aber nicht Baerbocks tatsächliche Aussagen zur deutschen Sanktionspolitik, sondern ein verkürzter Video-Schnipsel, den ein putinfreundlicher Telegram-Account in die Welt gesetzt hatte.

Auf dem Podium in Prag hatte die Ministerin auf Englisch erklärt, dass sie den Ukrainern versprochen habe, sie so lange wie nötig zu unterstützen, selbst wenn es im Winter Proteste wegen hoher Energiepreise gibt – und unabhängig davon, was ihre deutschen Wähler darüber denken ("no matter what my German voters think"). Hier können Sie die Passage ungeschnitten und mit deutschen Untertiteln sehen, die Originalaufnahmen stammen vom Veranstalter in Prag:

"RussiaUSA" teilt verkürztes Baerbock-Video

Der Ausschnitt mit Baerbock, der am Mittwochabend um 21.31 Uhr im Telegram-Kanal "RussiaUSA" veröffentlicht wurde, dauert allerdings nur 40 Sekunden und lässt den Kontext ihrer Aussage "no matter what my German voters think" weitgehend aus. Mit dem verkürzten und aus dem Zusammenhang gerissenen Ausschnitt sollte offenbar der Eindruck erzeugt werden, Baerbock seien die sozialen Folgen des Ukraine-Kriegs in Deutschland egal, obwohl sie in Wirklichkeit nur sagt, dass die Bundesregierung auch unter politischem Druck an den Russland-Sanktionen festhalten wird. Das verkürzte Video in dem Telegramkanal können Sie hier sehen.