"Montagsdemo" in Leipzig: Alle wollen Sahra Wagenknecht

Die Diskussion um ein recht kleines Schild zeigt das gesamte Dilemma der Linken an diesem Protesttag. "Nord Stream 2 öffnen – Waffenstillstand jetzt!" steht darauf. Gerade hält es Martin Baier, 67 Jahre alt, mitten im Publikum vor der Bühne in Leipzig hoch.

Vor wenigen Minuten noch trug das Schild ein älteres Ehepaar aus Thüringen. Aber ein Ordner der Linken erklärte ihnen: Das geht hier nicht, ihr müsst es runternehmen. So erzählen sie es selbst, so erzählt es Baier.

Solidarität mit der Ukraine? Deutschland geht vor

Daran gibt es wenig zu zweifeln. Denn die Positionen, die Baier und das Ehepaar am Ende der Kundgebung gut gelaunt austauschen, jene Positionen also, vor denen sich die Ordner an diesem Abend offenbar so fürchten, sind in Teilen der Anhängerschaft der Linken eher Standard als Seltenheit: Sanktionen gegen Moskau beenden, Nord Stream 2 öffnen, alle Waffenlieferungen stoppen, Verhandlungen mit Putin aufnehmen. Der größte Profiteur des Krieges? Nicht der Aggressor Russland, sondern die USA. Solidarität mit der Ukraine? Vielleicht – aber günstige Energiepreise in Deutschland gehen vor. Redeverbote, auch wenn sie Minderheiten und Kriegsopfer schützen sollen? Gehen gar nicht.