Bundeswehr | Generalinspekteur: "Wollen endlich Sachen, die fliegen und fahren"

Der Bundeswehr fehlt es bekanntlich am Nötigsten. Deren Generalinspekteur hat bei einer Veranstaltung nun Klartext gesprochen – mit Ansage an die Politik.

In der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine wächst der Druck auf Kanzler Olaf Scholz (SPD) weiter. Doch auch was das eigene Arsenal angeht, steht die Bundeswehr vor großen Herausforderungen. Die Mangelausrüstung, das fehlende Gerät und die jahrelange Unterfinanzierung der Truppe sind mittlerweile bekannt – und sorgen immer wieder auch in den eigenen Reihen für Kritik.