Am Dienstagabend lud der AfD-Kreisverband in Eitorf zu einem Bürgerdialog ein. Vor Ort gab es massive Proteste. Im Bürgerhaus selbst wurden radikale politische Ansichten verlautbart.

"Es ist ein wichtiges Zeichen"

Getrennt von auffällig wenig Polizisten und einem Zaun stehen den AfD-Sympathisanten zahlreiche Gegendemonstranten gegenüber. Einige Protestierende haben unmittelbar vor dem Eingang ein Transparent gespannt, dessen Stangen so groß sind, dass man, wenn man in das Bürgerzentrum hinein möchte, erst einmal durch dieses improvisierte Tor mit der Aufschrift "AfD wählen ist so 1933" hindurch muss – ein deutliches Signal der demokratisch gesinnten Demonstrierenden für jene Bürger der Gemeinde, die zu der AfD-Veranstaltung möchten.

"Ihr kommt doch gar nicht aus Eitorf, ihr Lieben"

Die Polizisten versuchen, die Menge zu beruhigen und das gelingt auch ganz gut, bis schließlich, kurz vor 18.30 Uhr Roger Beckamp vor die Protestierenden tritt und in ein Megafon spricht. Beckamp ist Mitglied des deutschen Bundestages für die AfD. "Ihr kommt doch gar nicht aus Eitorf, ihr Lieben", sagt Beckamp an die Gegendemonstranten gerichtet. Schließlich, nachdem die Fernsehkameras diesen Auftritt begleitet haben, geht Beckamp zurück in den Saal. In seinem Gefolge befinden sich glatzköpfige Männer in schwarzen Anzügen.