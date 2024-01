"Aber in den vergangenen Wochen gab es überdurchschnittlich viele neue Mitgliedsanträge", betonte eine Sprecherin gegenüber Reuters zugleich. "Tatsächlich sehen wir seit einigen Tagen ein gestiegenes Interesse am Eintritt", sagte auch ein SPD-Sprecher zu Reuters. Konkrete Zahlen könne man bis auf Weiteres noch nicht bekannt geben.

Auch der "Spiegel" berichtete über mehr Beitritte in Parteien, die sich an den Demonstrationen beteiligten. Die Linken meldeten "auffällig" viele Beitritte. Zitiert wurde auch ein CSU-Sprecher, dass die Eintrittszahlen in der zweiten Januarwoche spürbar gestiegen seien.