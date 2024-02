Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat vor den "Dexit"-Plänen der AfD gewarnt. "Das würde das deutsche Modell zerstören und damit viele Millionen gute Arbeitsplätze", so der Ökonom im Interview mit dem "Focus". "Die AfD steuert Deutschland in eine Massenarbeitslosigkeit", warnte er demnach. Dabei gehe es um Millionen von Jobs.

Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel hatte zuletzt einen sogenannten "Dexit" nach Vorbild des Brexits, also dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU in Erwägung gezogen. In einem Interview mit der "Financial Times" sagte sie, sie fände es richtig, wenn auch in Deutschland darüber in einem Referendum entschieden würde, ob Deutschland weiterhin Teil der EU bleiben sollte.