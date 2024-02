Ein Mitarbeiter der Financial Intelligence Unit (FIU), der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundesfinanzministeriums, soll angeblich Informationen an den Miri-Clan weitergegeben haben. Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf interne E-Mails.

Konkret soll es im März 2023 zu einer Razzia in der Behörde in Köln gekommen sein. Dabei wurde ein 32-Jähriger abgeführt worden sein. Er soll in der Abteilung "Operative Analyse" Verdachtsmeldungen geprüft und bearbeitet haben. Bei ernsten Fällen reicht die FIU ihre Erkenntnisse an die Landeskriminalämter weiter. In der Vergangenheit war die FIU bereits wegen einer hohen Zahl an unbearbeiteten Fällen kritisiert worden, woraufhin der Behördenleiter seinen Rücktritt verkündet hatte.