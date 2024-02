Es ist eine "stabile" Rede, die Laschet gehalten hat. "Stabil" nennen wir heute all jene, die sich klar gegen einen Rechtsruck in Deutschland positionieren, auf den Straßen, vor Mikrofonen, in ihren jeweiligen Ämtern. Deutschland hat sie gehört, viele Beobachter haben sie gelobt. "Stabilität" ist auch genau das, was die Bundesregierung derzeit gerade NICHT ausstrahlt, was aber viele Bürgerinnen und Bürger händeringend von ihr erwarten würden. Nicht nur in Bezug auf die AfD, sondern in Bezug auf den eigenen Kurs, die eigenen Ziele, in Bezug auf die Richtung, die unser Land einschlagen sollte. Laschets Rede strahlte Stabilität aus. Aber: Er hielt sie nicht als Bundeskanzler. Er hielt sie als Bundestagsabgeordneter.