Weitere rechte Verbindungen

Doch es gibt noch weitere, tiefe Verbindungen des scheinbar harmlosen Influencers in die rechtsextreme Szene. Er ist befreundet mit Dietmar Munier, einem bekannten rechten Verleger. Dieser Verlag sitzt in Martensrade in der Nähe von Kiel und bringt zahlreiche Magazine heraus. Zum Beispiel "Zuerst!", das der Amadeu Antonio Stiftung zufolge "Themen aus dem rechtsextremen Spektrum in scheinbar seriöser Aufmachung bis an die Bahnhofskioske" bringe. In der "Zuerst!" kommen außergewöhnlich viele Politiker der AfD zu Wort. Interviewt werden Björn Höcke, Hannes Gnauck, AfD-Bundestagsabgeordneter und Bundeswehrsoldat, Steffen Kotré, der Energiepolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, und Christian Wirth, der saarländische AfD-Landesvorsitzende. Die Zeitung von Pless-Freund Dietmar Munier gilt als ein Sprachrohr der AfD.