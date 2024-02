Scholz hat drei zentrale Themen im Gespräch mit Biden

Scholz will eine Fülle an Themen ansprechen. Zumal die Gespräche zwischen dem Kanzler und dem Präsidenten in einer Woche stattfinden, in der die US-Politik eine Reihe von Weichen in die eine oder andere Richtung stellt. So laufen etwa derzeit noch die Diskussionen zwischen dem Repräsentantenhaus und dem Senat über die Finanzierung der Ukraine-Hilfen. Gerade hat der Senat das milliardenschwere Militärpaket abgelehnt, was noch mehr Last auf die Schultern der Europäer und Deutschlands legt.